"Gratis computerspelletjes" toch geldverslindend Katleen Vastiau Maarten Swinnen Jarno Bertho

14 juli 2018

13u10

Heel wat computerspelletjes die in eerste instantie gratis zijn, zetten kinderen toch aan om veel geld te spenderen. Dat zeggen ouders en specialisten. Het populaire spel FortNite bijvoorbeeld. Gratis te downloaden, maar kinderen spenderen tientallen euro's aan pakjes en dansjes voor de personages, zonder dat die er voor zorgen dat je het spel beter kan spelen.

Zomervakantie. Dat is spelletjes spelen met vrienden. FortNite bijvoorbeeld, waarbij je op een eiland gedropt wordt en als laatste moet blijven leven. Een populair spel dat gratis te downloaden is. Al kan het je ook veel geld kosten.

Extraatjes

Want alle extraatjes in het spel, zoals pakjes of skins, wapens, of zelfs dansbewegingen, moet je wél betalen. Die dingen maken het spel niet beter, je hebt ze eigenlijk ook niet nodig. Maar voor kinderen zijn ze heel aanlokkelijk, want als hun vriendjes ze hebben, willen ze ze ook.

Experts vinden dit systeem van betalen misleidend. En ook de ouders zijn niet te spreken over de extra kosten. Het liefst van al zouden de ouders willen dat de bijkomende kosten verboden worden.

Tips

Experte Elke Boudry raadt ouders aan heel goede afspraken met hun kinderen te maken. "Kijk welke spelletjes ze spelen en of die betalend zijn of niet. Maak afspraken met je kinderen of ze er geld mogen aan uitgeven, en hoeveel. Bijvoorbeeld één keer per maand of een bepaald bedrag", zegt ze.