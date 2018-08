"Gesjoemel met verbruikscijfers kostte Europese bestuurders 150 miljard euro sinds 2000" Belgische bestuurders betaalden 6,5 miljard euro 'te veel' TT

29 augustus 2018

12u21 0 Consument Europese autobestuurders hebben de afgelopen 18 jaar maar liefst 149,1 miljard euro te veel betaald aan brandstof. Dat zegt het onderzoeksbureau Transport & Environment dat per land berekende hoeveel benzine en diesel er echt verbruikt zou zijn als de verbruikscijfers die constructeurs de consument voorschotelen, realistisch geweest zouden zijn. Voor België gaat het om 6,5 miljard euro.

Voor 2017 alleen al ging het in heel Europa om 23,4 miljoen euro, zegt Transport & Environment, "meer dan alle Zweden samen aan voedsel uitgeven". De onderzoeksgroep vergeleek de officiële verbruikscijfers die constructeurs meegeven met het reële verbruik op de weg. Autobouwers probeerden de afgelopen jaren de cijfers die ze verplicht moeten meedelen aan de consument zo laag mogelijk te houden. Critici noemen de tests in een laboratorium waar het verbruik gemeten worden dan ook weinig realistisch.

Duitsers betaalden het meeste extra: 36 miljard euro op 18 jaar tijd, gevolgd door de Britten (24,1 miljard), Fransen (20,5 miljard), Italianen (16,4 miljard) en Spanjaarden (12 miljard). Belgen moesten de afgelopen jaren 6,5 miljard euro extra ophoesten, claimt Transport & Environment. De kloof tussen labotests en realistische tests is volgens de onderzoeksgroep opgelopen van 9 procent in 2000 tot 42 procent in 2016.

264 miljoen ton extra CO2

Bovendien is door de manipulatie met CO2-tests ook 264 miljoen ton extra CO2 uitgestoten dan eigenlijk had gemoeten volgens de officiële uitstootwaarden. Bij de dieselgate-affaire kwam aan het licht dat bepaalde constructeurs sjoemelden met hun software om de uitstootcijfers zo laag mogelijk te houden.

Vanaf september moeten constructeurs het verbruik en de uitstoot volgens een nieuwe en realistischere methode meten: de WLTP-test. Maar ook die ligt al onder vuur. Eind juli bleek volgens de Europese Commissie dat constructeurs nu net hun uitstoot bij de test hoger te laten uitkomen dan in realiteit. Dat doen ze om een gunstige uitgangspositie voor zichzelf te creëren voor als in 2021 nieuwe Europese normen gaan gelden. Dat jaar geldt als een nulmeting voor het komend decennium. Als auto’s op dat moment relatief veel CO2 uitstoten, kunnen fabrikanten makkelijker later vereiste reducties halen.

Het volledige rapport van Transport & Environment is hier beschikbaar.

