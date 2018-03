"Genoeg capaciteit om vleesvoorraad supermarkten te verzekeren" ep

09 maart 2018

14u57

Bron: belga 0 Consument Er is technisch gezien genoeg capaciteit in de Belgische slachthuizen om het wegvallen van de bevoorrading door de slachthuisgroep Verbist op te vangen. Dat zegt FEBEV, de federatie van het Belgisch vlees.

Verschillende supermarkten snijden, voorlopig of definitief, de banden door met de slachthuisgroep nadat in een slachthuis in Bastenaken ernstige inbreuken waren vastgesteld. Met vier slachthuizen staat de groep Verbist in voor 26 procent van de rundvleesslachtingen in ons land.

Voor het blijven bevoorraden van die supermarkten is er "technisch gezien voldoende capaciteit", aldus Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV, de spreekbuis van de slachthuizen.

Indien toch zou blijken dat er bevoorradingsproblemen opduiken, kan FEBEV aan het Voedselagentschap een afwijking vragen van de regelgeving voor slachthuizen. Nu voorziet een kb dat pas vanaf 05.00 uur 's ochtends kan worden gestart met slachten. "We kunnen bijvoorbeeld vragen om vroeger te beginnen slachten of ook in het weekend te werken", klinkt het.

Maar dat is dus nog niet aan de orde. "We wachten voorlopig af. Er zijn nog geen signalen vanuit de distributiesector dat er bevoorradingsproblemen zijn", aldus Gore.

Bij handelsfederatie Comeos heeft men inderdaad nog geen signalen van bij de leden gekregen over tekorten. Bij Delhaize bijvoorbeeld onderhandelt men met vervangende leveranciers. "Er ligt bovendien nog heel wat vlees in onze rekken, waarvan de consument verzekerd is dat het niet van de groep Verbist komt. We hebben een breed assortiment aan vleesproducten", verzekert men bij Delhaize.