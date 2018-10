‘Flitsbetalingen’ lopen vertraging op: niet meer voor dit jaar Redactie

16 oktober 2018

13u56

De supersnelle betalingen tussen banken, waarbij overschrijvingen in België binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde staan, zijn niet meer voor dit jaar. Dat meldt bankenfederatie Febelfin. Aanvankelijk werd november 2018 vooropgesteld, maar nu is dat "begin 2019" geworden.

Een woordvoerder van Febelfin wijst op de complexiteit van de invoering van de zogenaamde flitsbetalingen. "Dit is echt een groot project. We willen dat alles correct werkt en zijn daarom tests aan het doen onder bankmedewerkers, zodat alle bugs eruit zijn", zegt hij. Een exacte lanceerdatum voor het grote publiek is er nog niet. Febelfin hoopt wel dat het zo snel mogelijk na Nieuwjaar zal zijn.

De flitsbetalingen zullen 24 op 24 uur mogelijk zijn, ook op feestdagen en in het weekend. Bij de start zullen nog niet alle banken de dienst aanbieden, maar de grootste banken zijn er wel bij. Het gaat om Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & Co, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels en vdk bank.

De klassieke, trage overschrijving verdwijnt overigens niet. "Vergelijk het met een nieuwe snelweg. Niet iedereen moet meteen die weg volgen", zegt Febelfin. De flitsbetalingen zijn een extra dienst. Tegen betaling? "Daar zijn de banken vrij in. Sommige zullen het misschien in een bepaald pakket aanbieden, andere zullen misschien een maximum aantal gratis overschrijvingen per periode toestaan. We laten de concurrentie daarin spelen."