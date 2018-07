'Fabriek produceert binnen drie jaar betaalbaar kweekvlees' Ellen den Hollander

17 juli 2018

11u19

Bron: AD.nl 0 Consument Het Nederlandse bedrijf Mosa Meat, verbonden aan de universiteit van Maastricht heeft aangekondigd 7,5 miljoen euro te kunnen investeren om kweekvlees vanaf 2021 op de markt te brengen. Dat staat in een bericht dat het bedrijf vandaag op de site heeft gezet.

Het geld is afkomstig uit twee bronnen. De eerste is een investeringsmaatschappij die geld stopt in technologische bedrijven, M Ventures. Ook de grootste Zwitserse vleesproducent Bell Food Group doet een investering. De oprichter van het Nederlandse bedrijf, Mark Post, presenteerde in 2013 al de eerste hamburger die was gemaakt met stamcellen van een koe.



Volgens Mosa Meat is dit de eerste investering in een Europees kweekvleesbedrijf en zet deze stap Europa op de kaart als het gaat om vernieuwende vormen van vleesproductie.

Een van de obstakels bij het produceren van kweekvlees is het prijskaartje. Mosa Meat gebruikt het geld om een proces te ontwikkelen dat de kosten aanzienlijk reduceert. Uiteindelijk moet dit leiden tot het inrichten van een fabriek die in het jaar 2021 kan gaan produceren.



"We zijn heel blij dat we de krachten kunnen bundelen met M Ventures en Bell Food Group om de toekomst van vlees te creëren", stelt de topman van Mosa Meats, Peter Verstrate. Juist met de combinatie van de twee investeerders is hij tevreden. "We denken dat dit de perfecte samenwerking is."

Het vervangen van traditioneel vlees door kweekvlees kan een enorme impact hebben op de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, voorspelt Alexander Hoffmann van M Ventures. "Er zou een een enorme hoeveelheid hulpbronnen worden bespaard die nu worden gebruikt voor het produceren van vlees in de hele wereld en zal de ouderwetse en niet duurzame manier van werken ondermijnen." Hoffmann zegt 'ongelofelijk enthousiast' te zijn dit mogelijk te maken voor Mosa Meat. "Een unieke kruising tussen voeding en biotech."

Volgens Lorenz Wyss van Bell Food Group is het goed dat er in de toekomst niet alleen veeteelt zal zijn. "Wij geloven dat deze technologie een echt alternatief kan zijn voor milieubewuste consumenten en we zijn blij dat we onze eigen kennis en kunde van de vleesindustrie kunnen inbrengen."

Achter slot en grendel

Er zijn meer spelers op de kweekvleesmarkt. Zo staat het Amerikaanse Just te trappelen om zich in Nederland te vestigen. Het bedrijf kwam eerder dit jaar in het nieuws omdat het vlees had geleverd aan een Amsterdams restaurant. Dit vlees is op aanwijzing van de Nederlandse voedselinspectie NVWA achter slot en grendel beland omdat nieuwe voeding eerst moet worden goedgekeurd door de Europese Unie.



De NVWA heeft toen een verklaring op de eigen site gezet over het kweekvlees. Daarin stond onder meer het volgende: 'Kweekvlees is een nieuw voedingsmiddel (novel food). Nieuwe voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen of ingrediënten die vóór 15 mei 1997 niet of nauwelijks werden gegeten in de Europese Unie (EU).'