(Elektrische) fietsen worden binnenkort goedkoper: btw daalt van 21 naar 6 procent

19 maart 2019

15u01

Bron: Belga 0 Consument Binnenkort wordt de btw op de aankoop van een fiets of een elektrische fiets verlaagd van 21 naar 6 procent. Dat voorstel van de PS werd vanmiddag unaniem aangenomen in de Kamercommissie Financiën.

“Een rechtstreekse korting van 15 procent op de factuur, is een sterke maatregel om het gebruik van de fiets aan te moedigen”, reageert een verheugde Laurent Devin, die het initiatief nam voor het wetsvoorstel. “Het doel is meer mensen naar dit efficiënte en ecologische vervoersmiddel te lokken”. Het gaat ook over elektrische fietsen, benadrukt Devin, die er een uitstekend alternatief in ziet voor de wagen voor korte en middellange verplaatsingen. “Voor een elektrische fiets van 1.500 euro btw inbegrepen, loopt de korting op tot 225 euro”, rekent de PS’er voor.



De Europese Commissie moet volgens de PS-Kamerfractie wel nog haar fiat geven.

Digitale kranten

De Kamercommissie keurde ook een nultarief voor btw goed op digitale kranten en tijdschriften en een btw van 6 procent voor e-books en periodieke digitale publicaties. De wijziging gaat in op 1 april.



Voor papieren kranten en tijdschriften bestond al een nultarief. Indien ook de plenaire Kamer binnenkort het licht op groen zet, dan breidt dat nultarief uit naar digitale publicaties. Voor kranten, tijdschriften, boeken, kleurboeken en muziekpartituren die minder dan 48 keer per jaar verschijnen, blijft het btw-tarief liggen op 6 procent, zowel op papier als digitaal. Voor e-books daalt het tarief van 21 naar 6 procent.

Luk Van Biesen (Open Vld), die het wetsvoorstel indiende, benadrukt dat de tijden veranderd zijn. "Heel veel mensen leven en lezen digitaal. Het is niet meer dan logisch dat er een gelijkschakeling komt tussen publicaties op papier en digitale publicaties", vindt hij. Minister Alexander De Croo (Open Vld) gelooft dat de btw-verlaging de sector een flinke boost zal geven. Met de wetswijziging schikt ons land zich ook naar de Europese regels. CD&V-Kamerleden Vincent Van Peteghem en Roel Deseyn sluiten zich bij dat standpunt aan.