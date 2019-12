"Elektrische bedrijfswagens kosten honderden miljoenen aan kabels” TT

Als alle bedrijfswagens elektrisch worden, zijn er voor honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, euro investeringen nodig in het netwerk. Dat zegt de Vlaamse energieregulator VREG in het Vlaams parlement. De regulator stelt voor om een capaciteitstarief in te voeren.

Federaal informateur Paul Magnette (PS) wil de bedrijfswagens zo snel mogelijk vergroenen. Ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is voorstander. Om de Vlaamse doelstellingen te halen, moeten we volgens haar zo snel mogelijk naar zero-emissiebedrijfswagens, wat ook in het Vlaamse regeerakkoord is afgesproken.

België telt meer dan een miljoen bedrijfswagens, dus een dergelijke maatregel zou enorme gevolgen hebben voor het elektriciteitsnetwerk. "Als we niets doen, gaan we heel veel koper in de grond moeten steken", zegt Pieterjan Renier, directeur van de VREG. "Voor honderden miljoenen, misschien zelfs miljarden, euro. Maar is dat wel nodig?", vraagt hij.

De VREG ziet een oplossing in de invoering van een capaciteitstarief. De kosten voor het gebruik van het net zouden in dat systeem niet op basis van verbruik worden berekend, maar op basis van de capaciteit van de aansluiting.

Een gemiddeld gezin heeft op dit moment pieken in het verbruik van maximaal 7 KW. Met een elektrische auto zou dat stijgen tot 27 KW. Als iedereen die wagen begint op te laden om 17 uur, volgt er een piek in de straat die op dat moment niet kan worden opgevangen.

Met het capaciteitstarief zou iemand met een 'grote' aansluiting veel meer moeten betalen. Het alternatief is een 'kleine' aansluiting, waardoor de auto de hele nacht zou moeten opladen.

"We stellen vast dat er enkele jaren geleden nog geen draagvlak was voor een dergelijke tariefhervorming, dat is er nu wel", zegt Renier. De VREG verwerkt momenteel de input van alle stakeholders en komt in maart met een verslag.