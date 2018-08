"Eerste Jumbo's in België openen in najaar 2019" mvdb

22 augustus 2018

10u45

Bron: ANP 8 Consument De Nederlandse supermarktketen Jumbo zet vaart achter zijn plannen om ook op de Belgische markt actief te worden. Volgens de keten die onder andere bekend is door de wielerploeg Team LottoNL-Jumbo zijn de eerste contracten met betrekking tot supermarktlocaties in ons land ondertekend.

Ook is de organisatie die verantwoordelijk wordt voor Jumbo België opgetuigd en wordt de Belgische markt verder in kaart gebracht.

Volgens financieel topman Ton van Veen van Jumbo zullen de eerste winkels in België in de loop van 2019 hun deuren openen. "En dan eerder in de tweede jaarhelft, dan in de eerste jaarhelft." Hij spreekt verder van een zorgvuldig proces en benadrukt dat de Belgische markt duidelijk anders is dan de Nederlandse, gelet op onder meer cultuur en eetgewoontes.

Jumbo is na Albert Heijn de op één na grootste Nederlandse supermarktketen en telt 583 winkels. Het bedrijf sloot de eerste zes maanden van het jaar af met een omzet van 3,9 miljard euro, 4 procent meer dan in de meetperiode een jaar eerder.



Jumbo zag zijn marktaandeel in de Nederlandse supermarktenbranche groeien tot 19,5 procent. Door de opening van nieuwe winkels, waaronder de eerste 25 van de naar Jumbo om te bouwen supermarkten van sectorgenoot EMTÉ, verwacht Jumbo dit jaar zijn voetafdruk verder te vergroten.