"Eerste aanmaning voor waterfactuur moet gratis zijn" SVM

26 februari 2018

14u26

Bron: Belga 3 Consument Minister van Consumentenzaken Kris Peeters wil dat een eerste aanmaning om een waterfactuur te betalen in de toekomst gratis is. Hij zal daarover overleg plegen met de watermaatschappijen. Dat heeft Peeters aan de VRT gezegd.

Volgens oppositiepartij sp.a verdienen sommige watermaatschappijen veel geld door het aanrekenen van betalingsherinneringen. De partij vindt dat de Vlaamse regering daar paal en perk aan moet stellen en dat de eerste herinnering gratis moet zijn.

Peeters kan zich vinden in die suggestie en wil daarover overleg plegen met de watermaatschappijen. "Ik vind als minister van Consumentenzaken dat een eerste aanmaning kosteloos kan en moet gebeuren", zegt hij.

"We hebben al een goed voorbeeld. In de telecomsector is vanaf 1 juli 2018 de eerste aanmaning gratis. Ik vind dat ook in de watersector dit voorbeeld kan en moet gevolgd worden. Ik zal daar met de betrokkenen en de bevoegde ministers verder overleg over plegen om dat ook voor de waterfactuur mogelijk te maken", aldus Peeters.