"Een wijnetiket kan je als een soort inhoudstafel lezen”: word op 3 weken tijd zelf sommelier met Sepideh

Kan je op basis van het etiket te weten komen of de wijn kwalitatief is of niet? Wat betekenen termen als ‘AOC’ of ‘DOC’? Onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia geeft je in haar stoomcursus wijn vandaag meer uitleg over het wijnetiket: “Zeker de klassieke etiketten, die van de Franse wijnen voorop, verklappen al heel wat over wat je in de fles mag verwachten.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sepideh Sedaghatnia: “Let er maar eens op in de winkel: er bestaat nog altijd een groot verschil tussen de etiketten van wijnen uit de ‘Nieuwe Wereld’ - zoals bijvoorbeeld Australië en de Verenigde Staten – en de etiketten die je op flessen uit de traditionele Europese wijnlanden zoals Frankrijk aantreft. Etiketten uit die nieuwe landen zien er veel hipper en moderner uit, met een toffe afbeelding en vaak niet meer dan de naam van de gebruikte druivensoort en/of de naam van de wijnbouwer.”

Voorkennis nodig

“Gegarandeerd dat op een Californische chardonnay in grote letters ‘CHARDONNAY’ zal staan, terwijl je op een Frans etiket enkel ‘Bourgogne’ zal prijken, zonder de minste vermelding van de gebruikte druivensoort. Zo’n traditioneel Frans of Europees wijnetiket focust nog altijd op de ‘appellatie’, of de precieze regio waar de wijn vandaan komt, en veronderstelt al enige voorkennis bij de wijnkenner die weet dat een witte bourgogne voor 100% gemaakt is van chardonnaydruiven of dat wijn uit de befaamde appellatie Saint-Emilion synoniem is van merlot.”

Vaak zie je op de Franse etiketten ook vermeldingen met ‘cru’ staan: dat wijst op prestigieuze wijngaarden

“Op veel etiketten van Franse wijnen lees je ook AOC, de afkorting van Appellation d’Origine Contrôlée, wat wettelijk garandeert dat de wijn uit die welbepaalde afgebakende regio komt. Alleen al in Frankrijk zijn er makkelijk zo’n 300 verschillende AOC’s. Eenzelfde vermelding zie je op Italiaanse en Spaanse wijnen als DOC, of ‘Denominazione di Origine Controllata’ in het Italiaans en ‘Denominación de Origen Calificada’ in het Spaans.”

“Vaak zie je op de Franse etiketten ook vermeldingen met ‘cru’ staan: dat wijst op prestigieuze wijngaarden. In volgorde van belang gaat dit van ‘cru’ naar ‘premier cru’, naar de meeste prestigieuze ‘grand cru’-wijngaarden.”

Prestigewijnen

“Even goed mogelijk is dat er enkel de naam van het land op staat, zoals Frankrijk. Zo’n vin de pays of landwijn is gemaakt met druiven die vanuit heel Frankrijk kunnen komen. Aan het andere eind van het spectrum kan zelfs specifiek één welbepaalde wijngaard vermeld worden op de fles. Hoe specifieker de herkomst op het etiket benadrukt wordt, hoe meer prestigieus, hoe duurder en hoe potentieel kwalitatiever een wijn zal zijn.”

“Maar geen nood: zodra je de ‘inhoudstafel’ van een klassiek etiket doorhebt, kan je daar al heel wat waardevolle informatie uithalen.”

Dit lees je op het wijnetiket van een bordeauxwijn

VERPLICHT

1. Naam van de appellatie (AOC)

2. Gegevens van de wijnbouwer

3. Verwijzing naar Bordeaux

4. Alcoholgehalte

5. Inhoudsmaat

6. Lotnummer

7. Vermelding van mogelijk allergene stoffen, zoals sulfiet

8. Land van herkomst

9. Waarschuwing voor zwangere vrouwen

OPTIONEEL

• Naam van wijnkasteel

• Oogstjaar

• Prijzen en onderscheidingen

• Vinificatiemethode

• Gebruikte druivensoorten

(Tekst gaat verder onder de foto)

Lang en slanke fles? Vast een Elzas!

Ook de vorm van de fles kan al één en ander verklappen. Zo staat een slanke, langwerpige fles haast altijd synoniem van de Franse en Duitse Elzaswijnen, met riesling of andere aromatische druiven als grüner veltliner in de hoofdrol. Bijna altijd komen zulke langwerpige flessen uit koelere wijngebieden. In een voluptueuze fles met bolle buik en slanke hals wachten dan weer onveranderd bourgognewijnen – met vooral chardonnay en pinot noir. Terwijl een rechtoplopende fles met rechte schouders gewoon Bordeaux uitschreeuwt en visueel verwijst naar wijn uit warmere, zuiderse wijngebieden. Ook heel wat Italiaanse wijngebieden gebruikt de typische bordeauxfles. Kortom: zelden of nooit zal je een riesling in een bordeauxfles aantreffen of een chardonnay in een elzasfles.”

Woord van de dag: monocépage

“Met monocépage bedoelen we dat een wijn voor de volle 100% van één en dezelfde druif gemaakt is. Als op het etiket van een wijn uit een traditioneel Europees land ‘chardonnay’ prijkt, dan moet er ook wettelijk 100% chardonnay in zitten. Niet zo bij een fles uit de Nieuwe Wereldlanden zoals Australië of de VS. Als daar enkel chardonnay op het etiket staat, dan hoeft er slechts 85% in te zetten, en mag de resterende 15% met andere witte druiven aangevuld worden.”

Druif van de dag: merlot

• Rood

• Typisch voor o.a. Bordeaux (FR) en Toscane (IT)

• Aroma’s van o.a. pruimen, zwart fruit, vanille, eiken- en zoethout, leder, truffel en koffie

• Door de zachte tannines fluwelig en elegant in de mond

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘Sommelier in 3 weken’ in dit dossier.

Welke 365 zouden nu echt op je bucketlist moeten staan? Ontdek het in Sepidehs boek via HLN Shop.

Lees ook:

Onze sommelier proeft 13 roséwijnen en verklapt haar favorieten: “Mediterraanse aroma’s voor 7 euro per fles” (+)

Zijn duurdere boodschappen ‘het nieuwe normaal’? Onze budgetexperte geeft advies om op je winkelkar te besparen (+)

Topchef proeft en beoordeelt 6 verse pizza’s uit de supermarkt (+)