"Een miljard euro minder inkomsten door minder fiscale controles" ADV

10u03

Het aantal normale fiscale controles is de voorbije vijf jaar drastisch gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Nuod-Financiën waarover La Libre Belgique vandaag bericht. Volgens de onafhankelijke vakbond bij de FOD Financiën komt het verlies voor de staat uit op bijna 1 miljard euro, als de situatie voor het jaar 2016 wordt vergeleken met die voor 2011.

Het aantal mensen binnen de fiscale administratie dat controles uitvoert, kromp van 5.235 in 2011 naar 2.715 in de loop van dit jaar, of een daling met 48 procent. Logischerwijs daalde ook het aantal controles, of het nu op de personenbelasting (378.000 in 2011, 58.000 in 2016), de vennootschapsbelasting (86.000 in 2011, 57.000 in 2016) of de BTW gaat (83.000 in 2011, 39.000 in 2016).

Volgens Nuod-Financiën derfde de staat daardoor in 2016 922 miljoen euro aan inkomsten, een bedrag dat geen rekening houdt met mogelijke boetes. In 2016 lagen de fiscale inkomsten weliswaar hoger dan in 2015, maar dan nog komen die heel wat lager uit dan het niveau van 2011.