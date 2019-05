"Diesel en benzine in Belgische tankstations van zeer goede kwaliteit" jv

21 mei 2019

Bron: belga 1 Consument Automobilisten kunnen in België met een gerust hart benzine en diesel tanken. De kwaliteit is zeer goed. Dat meldt Fapetro, het Fonds voor de analyse van Aardolieproducten van de FOD Economie.

Vorig jaar controleerde Fapetro bijna 10.000 benzinestalen in tankstations. In slechts 2,75 procent van de gevallen voldeden de stalen niet aan de Belgische en Europese kwaliteitsnormen. Dat is iets beter dan in de voorbije twee jaar, toen er nog meer dan 3 procent non-conforme stalen waren.

Als de controleurs een inbreuk vaststellen, komt er een tweede controle. "Over het algemeen treffen de meeste publieke tankstations na de eerste controle de nodige maatregelen om producten te verkopen die de normen respecteren", luidt het.