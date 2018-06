"Delirium Tremens" binnenkort ook in Argentinië op de markt, maar wel onder nieuwe naam "DT" bvb

25 juni 2018

17u34

Bron: Belga 0 Consument Drie Belgische brouwers zijn meegereisd met de Belgische economische missie naar Argentinië en Uruguay. Brouwerij Huyghe ondertekent er deze week een contract om "Delirium Tremens" in Argentinië op de markt te brengen, maar niet onder die naam. Ook brouwerij Leroy en brouwerij John Martin zijn erbij.

Zes jaar heeft brouwerij Huyghe eraan gewerkt om Delirium Tremens naar Argentinië te brengen. "De Argentijnse gezondheidsdiensten wilden niet weten van de naam Delirium Tremens. We hebben daarom ons label veranderd", legt exportmanager Stefaan Naeyaert uit. Onder de naam "DT" lukte het uiteindelijk wel. Morgen ondertekent brouwerij Huyghe een distributiecontract met een lokale verdeler.

"Argentinië wordt onze honderdste exportbestemming", zegt Naeyaert. "We komen op het juiste moment, al blijven er uitdagingen. De administratie is een strijd hier, maar de markt groeit te snel en is te veelbelovend om het niet te doen." Dat de Argentijnse peso de laatste maanden in vrije val was, is niet goed voor de winstgevendheid. "Maar we zijn hier voor de lange termijn, we willen het merk uitbouwen. Dat wordt een verhaal van ruim 15 jaar."

Ook exportverantwoordelijke Kris Walgraeve van brouwerij Leroy, dat onder meer Hommelbier maakt, wijst op de gedevalueerde munt. Leroy is nog niet in Argentinië aanwezig en de koersdaling van de peso "maakte het er niet simpeler op", zegt Walgraeve. Hij reist mee met prinses Astrid om de markt te verkennen. "Ik heb hier al contacten gehad", zegt hij. Opvallend: de brouwers helpen elkaar daarbij. "In het buitenland is er geen concurrentie tussen de Belgische familiale brouwers."

Brouwerij John Martin uit Genval tot slot is anderhalf jaar bezig geweest met Argentinië. "We hebben alle paperassen afgerond", zegt exportmanager Jonathan Martin. "Dat was niet eenvoudig, maar in september hopen we de export te kunnen starten." John Martin brouwt onder meer Timmermans Lambicus en Bourgogne des Flandres. Jonathan Martin denkt dat vooral de speciaalbieren met een lager aantal graden succesvol kunnen zijn in Argentinië.

Wat John Martin zeker niet zal doen om het hoofd te bieden aan de waardedaling van de peso, is de prijzen verlagen. "We gaan geen korting geven. Het zal niet goed zijn voor onze volumes, maar we willen als familiebedrijf een premium-merk creëren voor de lange termijn", zegt Martin.