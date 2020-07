"De meeste Vlamingen drinken hun rode wijn te warm en hun witte te koud": Sepideh geeft de perfecte temperaturen

Sepideh Sedaghatnia: “De meeste Vlamingen drinken hun rode wijn te warm en hun witte te koud. Dat komt omdat we ons nog altijd baseren op de woonomstandigheden van pakweg veertig jaar geleden. Toen hadden kelders een constante temperatuur van 10 à 12°C en was het in de eetkamer zelden warmer dan 16 à 17°C. En net op die laatste temperatuur was het ‘chambreren’ gebaseerd.”

Ideale schenktemperatuur

“Voor rode wijn is 16°C de ideale schenktemperatuur, dus volstond het voor onze ouders of grootouders om die fles uit de kelder te halen en enkele uren op kamertemperatuur te laten komen. Maar vandaag is het voor chambreren in onze woningen – ook door het mildere klimaat – eigenlijk te warm geworden. De gemiddelde temperatuur steeg in de Vlaamse woningen tot makkelijk 20 à 21°C, en dat is veel te warm voor rode wijn. Wie daar toch nog een fles in wil chambreren, zal onvermijdelijk de balans verstoren. Hoe warmer de wijn, hoe dominanter de alcohol zal worden én ook zal doorsmaken. Helemaal rampzalig wordt het in de zomer, als het ook in huis makkelijk 25°C is. Daarin wijn chambreren zou die haast doen verdampen.

Daarom: durf zelfs rode wijn in de koelkast te zetten. Thuis heb ik geen klimaatkast en doe ik het ook op die manier. Zo neemt de koelkast eigenlijk de taak van de vroegere kelder over. De flessen rood liggen er aan zo’n 10°C en het volstaat ze er kort voor het ontkurken uit te halen, zonder dat er nog uren gechambreerd moet worden. Voor een frisse, fruitige pinot noir volstaat zelf al een schenktemperatuur van 12 à 14°C, terwijl een kruidige, meer intense wijn voor bij de barbecue op deze manier ook relatief snel naar de ideale 16°C zal stijgen.”

De rijke witte wijnen, zoals een op hout gerijpte chardonnay, verdragen geen lagere temperaturen en kunnen alleen bij 10°C alle aroma’s perfect ontplooien Sepideh Sedaghatnia

“Wat dan met de witte wijnen? Vroeger kwamen die eigenlijk al perfect serveerklaar uit die kelder van 10°C, nu komen die even perfect uit de koelkast. Op voorwaarde dat ook de koelkasttemperatuur rond die 10°C balanceert. Vooral de rijke witte wijnen, zoals een op hout gerijpte chardonnay, verdragen geen lagere temperaturen en kunnen alleen bij 10°C alle aroma’s perfect ontplooien. Duik je daar enkele graden onder, dan ‘verdoof’ je meteen de aroma’s.” “Een kleine uitzondering maak ik voor schuimwijnen en al zeker de dorstlessende: daarmee mag je tot 6°C zakken. Maar bij de betere champagnes raad ik toch ook een graad of 10 aan. Let dus op dat je ze niet te koel serveert. Net als een goede witte wijn mag je ze zelfs karafferen om ze nog wat warmer te laten worden.”

NIET DOEN

“Je hoort vaak dat mensen bij onverwacht bezoek snel een fles een kwartier in de diepvries stoppen om ze toch wat koud te krijgen. Slecht idee! Door die plotse vriestemperatuur krijgt de wijn een shock, waardoor meteen ook de kwaliteit zal afnemen.”

De beste manier om de fles wijn tijdens het tafelen koel te houden, is een emmer met ijs, water én zout. Als je er alleen ijs in doet, koelt de fles niet snel genoeg Sepideh Sedaghatnia

WEL DOEN

“De beste manier om de fles wijn tijdens het tafelen koel te houden, is een emmer met ijs, water én zout. Als je er alleen ijs in doet, koelt de fles niet snel genoeg. Maar als je zout strooit in een emmer met water én ijsblokjes, zullen die blokjes in geen tijd smelten en zal dat ijswater snel de ideale temperatuur van 0°C bereiken. Vooraf een kwartiertje in die emmer is dan voldoende om de fles witte wijn of bubbels aan optimale temperatuur te serveren en haar tijdens het tafelen ook perfect fris te houden.”

Druif van de dag: chardonnay

• Wit

• Typisch voor onder andere Bourgogne (Fr), Chablis (Fr), Australië, Californië (VS)

• Aroma’s van onder andere citrus, mineraal, groene appel of – bij houtrijping – vanille, toast, hout

• Vol, rijk en fruitig plezant in de mond

Uit het woordenboek van de sommelier: tranen

“Met de tranen worden de druppels aan de binnenkant van je glas bedoeld die na het walsen terug naar beneden stromen”

