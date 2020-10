“De houdbaarheidsdatum op het pak koffie zegt niets over de versheid”: hoe herken je goede bonen?

De meest verse koffie zet je door gebruik te maken van koffiebonen in plaats van gemalen koffie of koffiecapsules. “Idealiter maal je die zelf, bij voorkeur zelfs met een handmatige koffiemolen, om de beste kwaliteit te hebben”, zegt Peter Hernou. Al is het vandaag de dag in de meeste huishoudens populairder om koffiebonen in een volautomatische machine met een bonenreservoir te gebruiken. Makkelijk is het zeker: deze machines hebben een bonenmaler die de koffiebonen pas maalt als je op de knop drukt. Vervolgens zorgt die er ook voor dat de gemalen koffie rechtstreeks in het portafilter komt. “Goede koffiebonen hebben soms op de verpakking een branddatum staan. Die branddatum is essentieel om te weten wanneer je het maximale smaakpotentieel uit je koffiebonen kan halen.”

Een verpakking met een verluchtingsventiel is aanbevolen: zo kunnen de koffiebonen ontgassen zonder dat er lucht in de verpakking komt Peter Hernou

Om zonder branddatum als consument te weten of je al dan niet kwalitatief koffiebonen in de supermarkt koopt, is geen makkelijke klus. “De koffieprijs is niet altijd evenredig met de kwaliteit”, aldus Hernou. “Doorgaans zijn de prijzen van koffiebonen in de supermarkt zelfs vrij duur. Als consument kun je alleen afgaan op de informatie die op de verpakking staat. Als er veel aandacht is voor details zoals voor welke zetwijze de koffiebonen geschikt zijn, van waar de bonen komen, de intensiteit… dan kan dit al een indicatie zijn van de kwaliteit. Transparantie is belangrijk en dat vraagt de consument gelukkig over steeds vaker.

De verpakking zelf is ook belangrijk. Een verpakking met een verluchtingsventiel is aanbevolen: zo kunnen de koffiebonen ontgassen zonder dat er lucht in de verpakking komt. Lucht is nefast voor de kwaliteit van je koffiebonen. Na het openen van een verpakking thuis is het belangrijk om de bonen luchtdicht, in bijvoorbeeld een gesloten blik, te bewaren op een droge plaats. Zo blijven de koffiebonen (langer) vers.

Best koop je koffiebonen in kleine hoeveelheden. Op verpakkingen mag dan een houdbaarheidsdatum van meer dan een jaar staan - wat ook wel kan omdat het droge voedingswaren zijn - in de weken na de branding beginnen koffiebonen te verouderen en minderen de aroma’s.”

Bonen te oud?

Of je koffiebonen al dan niet te oud zijn, kun je makkelijk vaststellen. Hernou: “Vers gebrande koffiebonen zijn droog en hebben een satijnachtige glans. Als de bonen ‘zweten’ oftewel vettig zijn, wijst dit erop dat de oliën uit de koffiebonen aan het komen zijn en vervliegen. Die oliën bepalen veel van de smaak van je koffie. Als de oliën weg zijn, kan je koffie enkel nog bitter smaken. Hoelang het precies duurt vooraleer de oliën verdwijnen uit de bonen, is deels ook afhankelijk van het brandingsproces. Té hard gebrande koffiebonen verliezen doorgaans sneller hun aroma’s dan licht gebrande. Hard gebrande koffiebonen smaken doorgaans ook bitterder.”

Koffiebonen branden is een kunst op zich. Eén foute beslissing in het brandingsproces kan koffiebonen volledig om zeep helpen Peter Hernou

Het brandingsproces van koffiebonen is echter een complex en delicaat iets. De perfect gebrande koffieboon bestaat eigenlijk niet en is telkens weer afhankelijk van talloze factoren. “Koffiebonen branden is een kunst op zich,” verduidelijkt Hernou. “Eén foute beslissing in het brandingsproces kan koffiebonen volledig om zeep helpen. Branders met jaren ervaring weten doorgaans wel wat te doen om tot de best gebrande koffiebonen te komen zodat het maximale van smaak eruit gehaald kan worden. Afhankelijk van de kwaliteit van de boontjes, de beoogde zetmethode,… maakt de koffiebrander een brandprofiel. Dat brandprofiel kun je vergelijken met de cuisson van chef-koks. Hoe beter een koffieboon gebrand wordt, hoe beter die koffiebonen ook zullen smaken. Al hangt het er nadien ook nog van af wat de consument er mee doet natuurlijk.”

De lekkerste koffie zet je thuis door een fijne, gelijkmatige maling van de koffiebonen te maken. “Daarvoor moet de mengeling wel uniform zijn”, geeft Hernou nog mee. “Te veel verschillen van zacht en hard gebrande koffiebonen, bemoeilijken het malingsproces. De kleur van de branding geeft doorgaans ook aan voor welke koffie de bonen ideaal zijn: donker gebrande bonen zijn doorgaans ideaal voor espresso, lichter gebrande bonen zijn doorgaans het best voor filterkoffie. Daarnaast is er een groeiend begrip van omnibranding, een level van branden om meerdere zetmethodes tegemoet te komen. De mengeling van de koffiebonen zelf doet er ook toe: hoe minder kapotte bonen, hoe beter de kwaliteit. Al mag je als consument niet vergeten dat koffie een natuurproduct is: geen enkele oogst is hetzelfde en in elke oogst zitten kapotte boontjes.”

