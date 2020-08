Bosch Gesponsorde inhoud

Check je koelkast vanuit de supermarkt Advertorial van Bosch

05 augustus 2020

08u00 0 Consument Een nieuwe stofzuiger bestellen, je reistijd berekenen of facturen betalen met je smartphone? Dat zijn de normaalste zaken van de wereld. Het lijkt alsof er geen rem staat op vooruitgang. En toch besef je nog vaak te laat dat je de vaatwasmachine bent vergeten aanzetten. Twijfel je in de supermarkt of je nog boter in huis hebt. Lig je te snoozen in bed omdat je te lui bent om koffie te gaan zetten. Dat vond Bosch niet meer bij onze tijdsgeest passen!

Je hebt al een slimme telefoon en slimme kinderen? Mooi. Nu nog slimme toestellen. Sinds enige tijd zijn een heleboel Bosch-apparaten uitgerust met Home Connect: van wasmachines en droogautomaten tot koffiemachines, vaatwassers, ovens en kookplaten. Zo kan je ze via de Bosch Home Connect app bedienen via je smartphone of tablet. Ook vanop afstand: in je koelkast kijken terwijl je in de supermarkt staat is geen sciencefiction meer.

Hoe ziet je dag eruit in een smart wereld?

Vrijdagochtend word je wakker. Je blijft nog even liggen, want je hebt met je smartphone de koffiezet al ingeschakeld. In de keuken word je verwelkomd door een heerlijk geurend kopje energie. Terwijl je even later naar het werk rijdt, besef je plots dat je de vaatwas niet hebt aangezet. Ai, geen proper bestek straks? Natuurlijk wel. Je schakelt de machine gewoon in vanop je bureau. Na een half dagje zit het werk erop, want er komen straks vrienden eten. Je passeert eerst langs de supermarkt. Via de camera in de koelkast check je snel of je nog kaasblokjes hebt voor bij het aperitief. Je gaat je gasten een nieuw recept voorschotelen: spannend! Maar eigenlijk kan het niet fout gaan, want je hebt het gekozen via de Home Connect app. Je stuurt de instructies naar je oven en die weet precies welke temperatuur en gaartijd nodig zijn. Na een heerlijke maaltijd vraag je of de gasten nog een kopje koffie willen. De machine weet dankzij de Coffee Playlist perfect hoe iedereen zijn koffie graag drinkt. Wanneer je gasten naar huis zijn, kruip je moe maar tevreden onder de wol. Dat liep gesmeerd!

Technieker op afstand

Home Connect maakt je leven makkelijker. Ook wanneer je hulp nodig hebt. Want probeer telefonisch maar eens uit te leggen aan de technische dienst wat er mis is: “Er lekt iets aan dat zwarte dingetje aan de zijkant”… Dankzij Remote Diagnostics kunnen de technici van Bosch vanop afstand een diagnose stellen en deskundig advies geven. Indien er dan nog niet meteen een oplossing wordt gevonden, zal er een afspraak ingepland worden. Handig, toch?

Nieuwsgierig naar wat Home Connect nog allemaal te bieden heeft? Neem een kijkje op de website.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.