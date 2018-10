"Brusselse elektrische Audi later geleverd door softwareprobleem" KVE

22 oktober 2018

19u05

Bron: Belga 0 Consument Door een softwareprobleem dreigt de levering van de elektrische Audi e-tron, die in Brussel van de band loopt, weken en mogelijk zelfs maanden vertraging op te lopen. Dat schrijft althans Bild am Sonntag. Bij de Belgische Audi-invoerder D'Ieteren heeft men geen weet van vertragingen voor klanten. De vertraging waarvan het Duitse medium spreekt, zou te maken hebben met een software-update. Die update moet nog gehomologeerd worden.

“We hebben vanuit Duitsland geen indicaties gekregen van vertragingen voor klanten", reageert een woordvoerder van D'Ieteren. Er is wél sprake van mogelijke vertragingen van vier weken "voor de allereerste wagens die geleverd worden aan de concessiehouders, omdat door de nieuwe software de auto opnieuw door het homologatieproces moet."

Voor de Audi-fabriek in Vorst zijn er geen gevolgen. "De productie in de Brusselse fabriek verloopt normaal en zit on track. Het programma wordt gehaald en er zijn geen gevolgen voor de productie", aldus woordvoerder Andreas Cremer.

Nog volgens Bild am Sonntag dreigen er ook problemen met de levering van de batterijen voor de wagen. De Koreaanse leverancier LG zou door de grote vraag een zowat 10 procent hogere prijs eisen van Audi.

De Brusselse Audi-fabriek is begin september gestart met de serieproductie van de e-tron. De eerste leveringen zouden dit jaar nog plaatsvinden. De auto zal in België ruim 82.000 euro kosten.

