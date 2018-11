'Brave spaarder' is in tien jaar 15% armer geworden FrD

17 november 2018

Wie de voorbije jaren zijn spaargeld netjes op een spaarrekening heeft gezet en het niet heeft gespreid over beleggingen, heeft zijn centen fors in waarde zien dalen. In tien jaar tijd is de waarde ervan met ruim 15% gedaald, zo berekende het magazine 'De Belegger'. "De meeste Belgen beseffen te weinig dat hun slapend geld elke dag minder waard wordt", zegt onafhankelijk financieel analist Gert Bakelants.

Het probleem is dat de banken na de financiële crisis stelselmatig de rente op het spaarboekje hebben verlaagd, meestal tot een wettelijk minimum van 0,01%. Tegelijk is de inflatie de laatste jaren weer aan een opmars bezig, waardoor je voor je spaargeld elk jaar minder kan kopen. "Dat moet tot nadenken stemmen, want het zal de komende jaren niet verbeteren", benadrukt Bakelants.