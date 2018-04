"Amazon werkt in het geheim aan robots voor in huis" SVM

23 april 2018

16u07

Bron: Belga 0 Consument Onlinehandelsconcern Amazon werkt in het geheim aan robots die in huis ingezet kunnen worden. Dat meldt persagentschap Bloomberg. De robots zouden zich "zoals zelfrijdende auto's" zelfstandig van kamer naar kamer kunnen verplaatsen.

Volgens bronnen heeft Amazon camera's en software voor beeldherkenning ontwikkeld. Over welke techniek het concreet gaat, is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk welke taken de robots in huis zouden uitvoeren. Een van de mogelijkheden zou zijn om van de robots een soort van mobiele Alexa -de digitale assistent van Amazon- te maken. Die zou gebruikers op plaatsen in huis bijstaan waar ze geen Echo-toestel hebben.

Amazon zou voor het project 'Vesta' gespecialiseerde ingenieurs aangeworven hebben. Op de jobsite van Amazon staan ook talrijke vacatures die met het project te maken kunnen hebben, zoals softwareontwikkelaars in de robotica.

"Geen commentaar"

Volgens ingewijden zou Amazon de robots tegen het einde van het jaar willen laten testen in de woningen van werknemers. Doel is om ze al in 2019 op de markt te brengen. De timing kan wel nog aangepast worden. In het verleden is het nog wel al gebeurd dat hardwareprojecten in de vuilnisbak belanden. "We geven geen commentaar op geruchten en speculatie", aldus een woordvoerder.

Het idee om robots huishoudelijke taken te laten overnemen, wordt al decennialang onderzocht. Zo introduceerde Atari-oprichter Nolan Bushnell in 1983 de Topo Robot, die bestuurd kon worden via een Apple II-computer. De robot (in de vorm van een sneeuwman) kon echter niet veel meer dan rondbewegen en verkocht niet goed.

Stofzuigrobot

Pogingen uit China, Japan en de VS om nuttige robots voor particulieren te ontwikkelen, waren eveneens geen groot succes. De Roomba van iRobot, die enkel kan stofzuigen, is het meest succesvolle voorbeeld binnen zijn soort: sinds 2002 werden al meer dan 20 miljoen stuks verkocht.

Vooral in Japan wordt gewerkt aan robots die bejaarden bijstaan. En ook seksrobots zijn in opmars. Volgens marktonderzoeksbureau Research and Markets zal de markt van de consumentenrobots tegen 2023 12 miljard euro waard zijn, tegenover 4,4 miljard euro in 2018.