“Af en toe kan het tegenvallen, maar er komen ook mooie verrassingen": Sepideh helpt je om je eigen wijnsmaak af te bakenen

“Heel wat wijnliefhebbers kennen nog steeds hun eigen specifieke smaak niet. Vaak raken ze niet verder dan de kleur of het druivenras.” Als beste thuissommelier van Vlaanderen is het uiteraard ook belangrijk dat je je eigen wijnsmaak gedetailleerd afbakent. Sommelier Sepideh Sedaghatnia geeft je vier tips om dat correct te doen.



1. Neem je tijd

“Durf verschillende flessen van eenzelfde druif uit te proberen. Drink je bijvoorbeeld graag merlot, koop dan eens 4 à 5 flessen tegelijk met een merlot uit de Franse Médoc, een uit Chili, enzovoort. Proef die stuk voor stuk blind. Zo baken je meteen je favoriete land én – na meer proefsessies – ook je favoriete wijnregio binnen dat land.”

2. Hou een wijnlijstje bij

“Daar hoeft niet meer opgeschreven te worden dan ‘lekker’ of ‘slecht’. Zo kan je na verloop van tijd opmerken: ‘Tiens, dat is nu al de vierde keer dat ik rode Loire-wijn lekker blijk te vinden.”

3. Sta open voor nieuwe wijnlanden

“Ook uit minder voor de hand liggende wijnlanden sijpelen steeds meer topwijnen door. Dus waarom niet eens zo’n ‘exotische’ fles van je favoriete druif kopen? Zo’n aanpak kan af en toe wel eens tegenvallen, maar zal ook geregeld een mooie verrassing blijken.”

4. Koop eerst klein

Tijdens een degustatie durft een wijn al eens beter te smaken. Maar koop nooit meteen grote hoeveelheden voor je een wijn verschillende keren hebt kunnen proeven. Bevalt een proevertje in het warenhuis je? Koop alvast één fles om thuis al dan niet samen met je partner opnieuw te proeven.”

Druif van de dag: Pinot gris

- Wit

- Typisch voor onder andere Bourgogne en Elzas (Fr), Italië (als ‘pinot grigio) en Duitsland (als ‘grauburgunder’)

- Gedijt vooral in koelere wijngebieden en –landen en heeft vaak een lichtgrijze kleur, vandaar de benaming. Meestal vol en geurig, al toont de Italiaanse pinot grigio zich eerder fris en lichtvoetig.

- Aroma’s: onder andere noten, kruiden, rokerigheid.

Uit het woordenboek van de sommelier: Stille wijnen

Wijnen die geen koolzuurgas bevatten, dus eigenlijk alle gewone wijnen. Wijnen die wel koolzuurgas bevatten zoals cava of champagne worden mousserende wijn genoemd.

