“42 procent van de Vlamingen wil meer betalen voor beter herstelbare producten” ttr

14 februari 2019

11u59

Bron: belga 0 Consument Uit een bevraging door het onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Netwerk Bewust Verbruiken (NBV) bij 1.000 Vlamingen blijkt dat 42 procent meer wil betalen voor “producten die beter herstelbaar zijn”. Bij de voorstelling van de resultaten tijdens een Repair Café in Leuven eiste Rosalie Heens van het Netwerk dat de overheid producenten op dat vlak strengere regels oplegt.

Uit het onderzoek blijkt dat 83 procent vindt dat spullen sneller stuk gaan dan vroeger. Slechts 42 procent is echter bereid om meer te betalen voor een product dat beter herstelbaar is. “Dat Vlaanderen een ambitieuze klimaatwet nodig heeft, is de voorbije weken duidelijk geworden. Wij willen graag zoals Nederland een hoofdstuk rond het hergebruiken en repareren van producten”, aldus Heens.

Zo wil het Netwerk onder meer dat onderdelen van toestellen makkelijker te vervangen zijn en steeds beschikbaar blijven zolang het toestel functioneert. “De producent moet ook de verwachte levensduur afficheren. De overheid dient daarnaast de btw op het herstel van elektro te verlagen tot 6 procent”, aldus Heens.

Het Netwerk Bewust Verbruiken promoot in het licht van deze resultaten de Repair Cafés waar vrijwilligers spullen repareren en tips geven hoe je het in de toekomst zelf kan doen. Momenteel worden er al dergelijke initiatieven georganiseerd in 150 Vlaamse gemeenten.