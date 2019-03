Conflict tussen Amerikaanse beurswaakhond en Elon Musk loopt weer uit de hand ADN

19 maart 2019

16u06

Bron: Belga 0 Geld Het conflict tussen de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC en Tesla-topman Elon Musk over de activiteiten van die laatste op de sociale media, loopt verder uit de hand.

Het conflict gaat vooral over een tweet uit februari, waarin Musk volgens de SEC misleidende informatie verspreidde voor de financiële wereld. Musk twitterde toen verkeerde aantallen auto’s die Tesla zou produceren, een overtreding volgens de SEC.

De Tesla-baas zette een week geleden een tegenaanval in op de autoriteiten. Hij beschuldigde de beurswaakhond er onder andere van zijn recht op vrije meningsuiting te willen inperken. De argumentatie van Musk waarom hij voor zijn omstreden tweets niet vervolgd moet worden, “grenst aan het belachelijke”, klinkt het vandaag in een door de SEC ingediend gerechtelijk document.

Voorwaarden

De SEC ligt al langer met Musk in de clinch en eist dat hij wegens minachting van het gerecht schuldig bevonden wordt. De beurswaakhond beschuldigt hem ervan de voorwaarden van een eerdere schikking overtreden te hebben, die hem verboden nog marktgevoelige tweets te versturen.



Musk had er zich onder andere toe verbonden om tweets, die een effect zouden kunnen hebben op de koers van het aandeel Tesla, eerst door het bedrijf te laten goedkeuren. Tesla bevestigde aan de SEC dat Musk dit niet gedaan heeft, al was dat volgens het bedrijf voor die tweets ook niet nodig. De SEC is een andere mening toegedaan.