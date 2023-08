Commotie in Nederland rond heffing zonnepanelen: bij deze leveranciers betaalt ook Belgische prosument (tot 334 euro per jaar)

Onbalanskosten

Net als dat bij ons het geval is, schatten energieleveranciers voor elk uur van de daaropvolgende dag de energiebehoefte in. In werkelijkheid – bijvoorbeeld wanneer er veel meer zonne-energie is dan voorspeld - kunnen die voorspelling en het reële verbruik en injectie sterk uiteen liggen. Dat heet in energiemiddens ‘onbalans’. De energieverantwoordelijke moet als balansverantwoordelijke onbalanskosten betalen in geval van afwijkingen.



