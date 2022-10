“Colruyt verloor sinds 1 januari al 41 procent beurswaarde”: wat is er aan de hand bij de supermarkten en wat is de beste beleggingsstrategie?

“Niet zo lang geleden werden fans als fantasten beschouwd, nu niet meer.” Onze geldexpert geeft advies voor beleggen in kunstmati­ge intelligen­tie

Mensen maken al eens fouten. Computers en andere machines zijn ook niet onfeilbaar, want ze worden door mensen gebouwd. Wat als we daarentegen machines zelf zouden laten leren? We spreken dan over ‘artificial intelligence’ of ‘kunstmatige intelligentie’ en dat is een sector die in volle beweging is. Kan je daar dan ook iets aan verdienen als belegger? We vragen het onze geldexpert Pascal Paepen. “Er is voor ieder soort belegger wat. Ofwel beleg je in individuele aandelen, ofwel spreid je met de aankoop van een fonds.”

