Colruyt legt aankooplimiet op voor deze basisproducten: “Niet meer dan 4 zakken diepvriesfrieten”

“Maximaal 10 stuks per klant. Zo blijft er genoeg over voor iedereen.” Die boodschap lees je sinds kort boven verschillende voedingswaren in de Colruyt. De supermarkt wil er zo voor zorgen dat er genoeg voedsel is voor iedereen. Maar hoe kan dit?

“Het heeft niets te maken met gewone klanten die aan het hamsteren geslagen zijn. De oorzaak ligt bij de opkopers en doorverkopers die grote volumes aankopen”, laat Nathalie Roisin van Colruyt weten. “Voor bepaalde producten zijn er op dit moment heel lage prijzen in de markt. Onze supermarkt garandeert de laagste prijzen, waardoor opkopers graag grote volumes bij ons kopen.” De kans bestaat dat er zo lege rekken ontstaan. “Dat willen we vermijden en daarom beperken we het aantal stuks per klant.”

Quote Het gaat om professio­ne­le spelers die de producten doorverko­pen, zoals kleinere superettes of nachtwin­kels. Retailexpert Pierre-Alexandre Billiet

Over welke producten gaat het?

“In totaal gaat het over acht basisproducten, telkens van de huismerken Boni en Everyday. Denk aan voedingswaren zoals suiker, bloem, diepvriesfrieten en zout. Van fijne kristalsuiker (Everyday) mag je bijvoorbeeld nog maar 10 stuks kopen. Van fijne diepvriesfrieten (Boni) nog maar vier stuks.

Wie zijn die opkopers?

“Het gaat hier echt niet om gewone consumenten”, zegt retailexpert Pierre-Alexandre Billiet. “Het gaat om professionele spelers, die de producten kunnen doorverkopen. Denk bijvoorbeeld aan kleinere superettes of nachtwinkels.” Zij vinden bepaalde producten van bijvoorbeeld Everyday goedkoper dan bij hun eigen leverancier. Zout kost op dit moment bijvoorbeeld amper 29 cent per kilo bij Colruyt, tarwebloem 35 cent en suiker 89 cent.

Colruyt benadrukt wel dat het merendeel van de gewone klanten niet wordt getroffen door de limiet: “De meeste klanten doen bij Colruyt hun wekelijkse boodschappen en kopen niet zo’n grote volumes. Professionele klanten kunnen bovendien nog altijd boven de aankooplimiet gaan. We vragen gewoon dat ze in dat geval reserveren.”

Quote Colruyt belooft om altijd de goedkoop­ste te zijn, en moet dat waarmaken. Veel zullen ze er niet aan verdienen. Retailexpert Pierre-Alexandre Billiet

Hoe komt dat deze producten zo goedkoop zijn?

“Dat alles te maken met het feit dat deze voedingsproducten op de beurs worden verhandeld”, zegt Billiet. “Als iemand bijvoorbeeld grote winst wil maken op bloem, kan die ervoor kiezen om heel veel bloem te kopen. Als je heel veel opkoopt, is er veel minder beschikbaar en kan je zo de prijs snel doen stijgen. Prijzen kunnen dus heel snel stijgen en dalen, waar de gewone consument dan de dupe van is. De prijs is dan ofwel heel hoog, ofwel is er een tekort aan een product. Je kan dus nog afvragen of zo’n beurssysteem voor voedsel nog aan de orde is.”

Verdient Colruyt hier nog iets aan?

“Je moet weten dat er op dit moment amper 30 procent verschil is tussen de beursprijs of de virtuele prijs, en de prijs die jij in de winkel vindt. Dat is ontzettend laag. Normaal is er 30% verschil tussen de beursprijs en de prijs bij de groothandelaar”, zegt Billiet. “Met zo’n klein verschil kan je een product echt niet met winst gaan verkopen. Nadat een product is afgeleverd, moet je het immers ook nog verpakken en stockeren. Voor Colruyt is dit dus eerder een promostunt. Zij beloven immers om altijd de goedkoopste te zijn, en moeten dat waarmaken. Veel zullen ze er niet aan verdienen.”

