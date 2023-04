Colruyt legt aankooplimiet op voor 8 producten: "Sommige mensen kopen grote hoeveelheden op om die door te verkopen”

Binnenkort kosteloos en eender wanneer veranderen van verzeke­raar: “De sector heeft flink gelobbyd om dit tegen te houden”

Was u ook weer nét een maand te laat om uw brandverzekering op te zeggen? Over een dik jaar is dat verleden tijd. De Kamercommissie Economie keurt woensdag een wetsvoorstel goed waardoor je makkelijker en kosteloos kan overstappen naar een andere verzekeraar. Wat houdt het in? En zal u daardoor ook minder betalen voor uw verzekeringen? “De sector heeft flink gelobbyd om dit tegen te houden”, zegt Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere.