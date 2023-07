‘Code geel’ komt eraan: hoe goed ben jij verzekerd tegen stormschade?

IndependerIn de loop van vanavond en vannacht kan het (vooral) in Vlaanderen hard gaan regenen en waaien. Het KMI kondigt in verschillende provincies dan ook ‘code geel’ voor regen en wind af vanaf 22 uur. Maar wat als een stevige storm door je (moes)tuin raast? Hoe goed ben je dan beschermd door je verzekering? Independer.be geeft tekst en uitleg.

Allerhande dekkingen

Je brandverzekering - ook wel woonverzekering - dekt veel. Héél veel. Het beschermt je woning niet alleen als er brand uitbreekt, maar ook bij stormschade en natuurrampen. Bij de meeste brandverzekeringen ben je eveneens gedekt tegen glasschade, waterschade, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen.

Stormschade en natuurrampen

Een natuurramp is een onverwachte gebeurtenis, veroorzaakt door natuurkrachten, vaak met veel schade tot gevolg. In ons land gaat het dan vooral over stormen en overstromingen.

In de brandverzekering is de waarborg voor schade als gevolg van een natuurramp wettelijk verplicht. Meestal geldt deze waarborg voor schade aan je woning en je inboedel (als je tenminste een bijkomende inboedelverzekering genomen hebt).

De algemene voorwaarden van je brandverzekering bepalen vanaf welke windsnelheden stormschade wordt vergoed. Wettelijk gezien is er sprake van een storm vanaf een windkracht van 100 kilometer per uur. Sommige verzekeraars spreken echter al van een storm bij een windkracht vanaf 80 kilometer per uur, en voorzien dan ook de nodige dekking.

Check voor de zekerheid even de kleine lettertjes van je verzekeringscontract. Daar staat letterlijk in vanaf welke kracht van stormwind de verzekering tussenkomt. Hagelschade is meestal los van de windkracht gedekt.



Wat is er allemaal (niet) verzekerd?

• Veranda met bloemen

De meeste verzekeraars dekken je in tegen alle gevaren die glasbreuk veroorzaken. Stel dat het glas van je veranda het begeeft: zowel de vervanging van het glas als de gevolgschade (door het vallen van het glas) zijn dan vergoed door de verzekeraar.

• Moestuinserre

Een serre wordt meestal beschouwd als een constructie los van je woonhuis, en is dus niet standaard opgenomen in elke brandverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden daarentegen wél de schade die een storm veroorzaakt aan de moestuinserre, het tuinhuis of de carport. Als dit het geval is, staat het expliciet vermeld in de algemene voorwaarden van je polis.

• Beplanting in de tuin

Dit is niet gedekt bij de meeste verzekeraars, omdat bloemen, struiken en andere beplanting geen essentieel deel uitmaken van je woning.

• Tuingereedschap

Je tuingereedschap is verzekerd als het binnen staat in bijvoorbeeld je tuinhuis of serre, en als die bovendien ook verzekerd zijn door je woonverzekering. Wil je ook je tuinmeubels en buitendecoratie zoals dure bloempotten verzekeren? Neem dan contact op met je verzekeraar om te kijken of je hiervoor een bijkomende verzekering moet afsluiten.

