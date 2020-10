Choice biedt crowdfunders goedkoop internet

Met goedkoop internet en televisie via groepsaankopen probeert Choice 10.000 klanten aan zich te binden die meteen ook aandeelhouder zijn. Maar het langetermijnplan is om iets te verdienen aan een streamer die alle versnipperde videodiensten opnieuw bij elkaar brengt. "Veel mensen blijven op hun honger zitten, dat zijn gaten in de markt."

Met een crowdfundingcampagne van 5 miljoen euro via aandelen die over een paar weken verhandelbaar worden op de Brusselse beurs, werkt Choice zich in de kijker nog voor het zijn product goed en wel gelanceerd heeft. Als de vraag groot genoeg is schiet het tv-platform later deze maand uit de startblokken met meteen al enkele duizenden klanten.

Het idee is alle verschillende manieren om tv te kijken - van Netflix op de tablet tot regionaal Belgisch voetbal via de kabel - samen te brengen in één app op het grote scherm in uw woonkamer. Daarbovenop komt een sociaal medium waarbij mensen afspeellijsten kunnen maken en elkaars kanalen kunnen bekijken.

"Op langere termijn is het de bedoeling dat je betaalt voor een tv-abonnement op maat", verklaart oprichter Bart Van Coppenolle de naam 'Choice'. "Dat kunnen programma's van mainstreamzenders zijn, maar ook in een bepaalde niche. Er zijn bijvoorbeeld Belgen die honkbal willen kijken op tv, en in ons land is ook een grote Italiaanse gemeenschap die programma's uit hun thuisland wil volgen. Velen blijven op hun honger zitten en dat zijn gaten in de markt. Omgekeerd is het bijvoorbeeld mogelijk dat Colruyt een kookkanaal start, dat niet zo opdringerig is als een reclame-onderbreking."

Van Coppenolle liet Belgen ruim vijf jaar geleden al binnenlandse tv-kanalen streamen via Bhaalu, voor de zenders dat zelf geregeld hadden gekregen. Zij wilden baas zijn over hun eigen signaal, en lieten de videorecorder opdoeken via de rechtbank.

Beursgang

De grote expansietocht is voor later, de onmiddellijke aantrekkingskracht komt van internet "aan de helft van de prijs van dominante marktspelers". Via een groepsaankoop bij de Limburgse telecomprovider Hermes kan Choice de wettelijk opgelegde maximumprijs die providers aan elkaar mogen aanrekenen, aanbieden als minimumprijs voor gewone eindgebruikers. Concreet kost breedbandinternet via Choice 25 euro per maand, of zelfs 22,5 euro voor crowdfunders die 250 euro betalen om mede-eigenaar te worden van het bedrijf. Wie voor 500 euro aandelen koopt, krijgt ook maandelijks 2,5 euro korting op het tv-aanbod.

De crowdfundingcampagne zal uitmonden in een (bescheiden) beursgang op Euronext Access. Dat is de vroegere Vrije Markt-afdeling van de Brusselse beurs, waar veel minder regels gelden dan op de continumarkt. Het staat crowdfunders toe om hun belang in Choice opnieuw te verkopen. (SWA)

Volledig scherm Op langere termijn wil het platform alle verschillende manieren om tv te kijken samenbrengen in één app op het grote scherm in de woonkamer. © Thinkstock/Netflix