Chipfabrikant NXP denkt dat sterke vraag naar chips aanhoudt

De Nederlandse chipfabrikant NXP is met optimistische vooruitzichten gekomen. Door het wereldwijde chiptekort is er momenteel veel vraag naar chips en de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips maakt daardoor flinke groei door.

Afgelopen kwartaal nam de omzet met 43 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, tot 2,6 miljard dollar (2,2 miljard euro). Daarbij ging een nettowinst in de boeken van 406 miljoen dollar (342 miljoen euro), waar een jaar terug nog 209 miljoen dollar (176 miljoen euro) verlies werd geleden. Destijds had NXP veel last van een malaise in de autosector, waar het met de levering van chips een groot deel van zijn geld verdient. Door de coronacrisis werden minder auto’s verkocht.

Inmiddels is de situatie compleet omgeslagen. Problemen rond de leveringen van chips zijn nu het grootste obstakel van autofabrikanten in hun herstel uit de crisis. Het chiptekort is ontstaan omdat er tijdens de pandemie veel meer vraag kwam naar zaken als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Tegelijkertijd zochten mensen ook naar vertier, waardoor bijvoorbeeld spelcomputers gretig aftrek vonden. Experts hebben aangegeven dat het chiptekort nog tot ver in 2022 kan aanhouden, ondanks dat chipfabrikanten er alles aan doen om hun productie op te voeren.

NXP rekent voor het lopende kwartaal nu op zo’n 2,8 miljard tot 2,9 miljard dollar (2,44 miljard euro) aan omzet. Dat is meer dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Topman Kurt Sievers zegt ook dat hij er vertrouwen in heeft om de rest van dit jaar en volgend jaar “zeer robuuste” groei te kunnen laten zien.