China voert nóg meer heffingen in als reactie op dreigementen Trump ADN

03 augustus 2018

14u58

Bron: ANP 1 Geld China gaat importheffingen invoeren voor in totaal 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten als de Verenigde Staten hun heffingen op Chinese producten uitbreiden. Dat heeft de regering in Peking vandaag aangekondigd als reactie op eerdere dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Volgens het Chinese ministerie van Handel zijn die importheffingen een rationele stap en is China wel gedwongen terug te slaan. Het land gaat bij de nieuwe heffingen verschillende tarieven opleggen, kondigde het ministerie van Handel aan. Producten krijgen een invoerheffing van 25, 20, 10 of 5 procent.

De aankondiging komt na een reeks tweets van Amerikaans president Trump. Die zei op een al eerder aangekondigde verzameling van 200 miljard dollar aan Chinese producten geen tarief van 10 procent, maar van 25 procent te willen heffen.

De VS en China liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch. Trump klaagt dat China meer producten in de VS verkoopt dan dat het Amerikaanse producten afneemt. Verder is Trump niet te spreken dat China zijn markt niet verder opengooit en beschuldigt hij Peking ervan dat het bedrijven dwingt technologieën te delen met Chinese partners.