Chemie- en farmasector betaalt het best, maar vacatures raken niet ingevuld: hoe komt dat? En welke profielen zijn nu in trek?

JobatHet Salariskompas van Jobat wijst uit dat de sector die het best betaalt opnieuw die van chemie en de farmaceutische industrie is. Het loon ligt er 943 euro hoger dan het gemiddelde van de fulltime werkende Belg. Toch staan er net voor die sector erg veel vacatures op Jobat.be .

Algemene krapte

“Er zijn verschillende redenen waarom het moeilijk is voor bedrijven in onze sector om al hun vacatures in te vullen”, zegt Kris Bosch, adviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences.

“We moeten het probleem kaderen binnen een algemene krapte op de arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad in België is 74 procent. Slechts een minderheid van de bevolking op beroepsleeftijd die niet werkt, is actief op zoek naar werk. Beschikbaar talent is dus schaars, terwijl zowat alle sectoren op zoek zijn naar mensen. Dat is een demografisch en markteconomisch gegeven waar we niet onderuit kunnen.”

De Belg is minder tevreden over zijn salarispakket, terwijl zijn loon en het aantal toegekende extralegale voordelen wél stelselmatig stijgen. Lees alles over de verloning binnen ons land, evenals de tevredenheid van werknemers hierover, in het recentste Salariskompas van Jobat.be.

Gezocht: hoogopgeleide mensen

“Specifiek voor onze sector is dat een groot aandeel van onze werknemers hoogopgeleid is. Continu innoveren we met nieuwe productiemethoden. We (her)uitvinden elke dag, met dagelijks twee tot drie nieuwe patenten. Chemie en farma vormen dus een sector met veel knappe koppen, terwijl in Vlaanderen het aantal afgestudeerden met een STEM-diploma relatief laag is in vergelijking met andere Europese landen. Er zijn eveneens veel kansen voor jongeren met een tso-diploma, maar ook die instroom van technisch talent is relatief klein.”



Lees ook: Wat hebben chemie en farma precies te bieden? En hoe zit het met de opleidingsvoorwaarden?

Steeds meer nieuwe jobs

“Nog een belangrijk gegeven waarom het moeilijk is om bedrijven van genoeg talenten te voorzien, is dat die bedrijven steeds nieuwe investeringen aankondigen. Bovenop de normale vraag, creëren ze dus ook nieuwe jobs. In de sector in Vlaanderen kwamen er vorig jaar ruim 1.800 jobs bij. Ik denk bijvoorbeeld aan Pfizer, dat een succesvol coronavaccin ontwikkelde en nu sterk investeert in extra productiecapaciteit om die technologie ook in andere geneesmiddelen toe te passen. Daarvoor zijn ze op zoek naar heel wat extra mensen.”

Werken in shiften

“Wat ook bijdraagt aan de problematiek, is dat sommige sleutelfuncties in de sector in shiften werken. Dat brengt het voordeel met zich mee dat je veel tijd en ruimte hebt om naast je werk nog andere zaken te doen, en je vermijdt files in de spitsuren. Maar jonge mensen zien dat anders in dan pakweg twintig jaar geleden. Ondanks het hoge loon, veel vakantiedagen en heel wat andere voordelen, zien ze het niet altijd zitten om beschikbaar te zijn ’s avonds, ’s nachts of in het weekend, momenten waarop andere mensen meestal verlof hebben.”



Voor ieder wat wils. Dit zijn de 25 meest gevraagde jobprofielen in de chemie- en farmasector: van sectorspecifieke jobs als de operator chemie tot generalistische taken als customer service.

Onterecht een slecht imago

“Ten slotte merken we ook dat mensen het idee hebben dat de chemiesector vooral zwaar, vuil werk is. De reputatie en het imago van de sector zijn een permanent werkpunt. Heel wat mensen, ook jongeren van niet-Belgische origine, hebben een eenzijdig en foutief beeld van bedrijven binnen chemie en life sciences. Dat maakt talent aanwerven extra uitdagend, terwijl de sector net heel hoogtechnologisch is, met veel automatisering.”

“We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en duurzame materialen, en ook in je voeding, kledij of auto zitten vaak chemieproducten die bijdragen aan meer comfort en een betere levenskwaliteit. De sector biedt dus uitdagende jobs met een impact.”

Samenwerkingen werpen vruchten af

“Als sector halen we alles uit de kast om nieuw talent te informeren en te motiveren, want elke nieuwe medewerker is welkom en telt. Initiatieven als de jobbeurs We Are Chemistry met de POM Antwerpen, en onze eigen opleidingscentra werpen vruchten af.”

“Verder laten we het secundair onderwijs, hogescholen en universiteiten kennismaken met alle carrièremogelijkheden binnen chemie en farma. Zo geven STEMfluencers, jonge medewerkers uit de sector, gastlessen aan scholieren die nog een keuze moeten maken. En we zetten sterk in op praktijkgericht onderwijs via duaal leren en duaal lesgeven.”

“In samenwerking met de VDAB investeren we in taalcoaching. Omwille van de veiligheidsprocedures is het belangrijk dat medewerkers de taal voldoende machtig zijn. Ook daar boeken we successen in, met mensen die anders nooit aan deze sector zouden hebben gedacht.”



Hoeveel zou jij verdienen bij een overstap naar de chemie- en pharmasector? Bereken het hieronder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.