Charlottes vriend spotte een peperduur horloge in de kringloopwinkel: “Toen we het lieten schatten, bleek het 1.100 euro waard te zijn”

In november 2020 was Charlotte aan het rondneuzen tussen de potten en pannen van haar kringloopwinkel. Haar vriend was ook mee, maar zijn aandacht ging uit naar de vitrine met sieraden en horloges. Vooral een ongepolijst horloge met beschadigingen viel hem op en wou hij van dichterbij bekijken. Want hij had meteen door dat het geen gewoon horloge was. Charlotte: “Zwitserse horloges zijn een grote hobby van hem. Ondanks de beschadigingen herkende hij het Tudor-horloge direct. Tudor is een zusterbedrijf van Rolex. Het merk is een stuk betaalbaarder.”