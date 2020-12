Charity verdubbelt haar loon ten voordele van Make Belgium Great Again: zoveel verdient ze als boekhoudbediende

Bediende Charity waagde vandaag haar kans in de laatste ‘Verdubbel je Loon’-quiz van dit jaar op radiozender Qmusic. Ze deed mee ten voordele van Make Belgium Great Again, en kon dankzij tien juiste antwoorden binnen de 60 seconden -tien keer ‘pas’- maar liefst 1.766,71 euro schenken.

Wie is ze?

- Charity (35) uit het Oost-Vlaamse Lochristi.



- Getrouwd, geen kinderen



- Boekhoudbediende bij Bowlingpaleis



“Toen m’n moeder de naam Charity voor het eerst hoorde, vond ze het gewoon een heel mooie naam voor haar dochter. Toen ze daarna ook ontdekte wat de betekenis ervan was, liefdadigheid, was het een uitgemaakte zaak: ik zou Charity heten”, vertelt de goedlachse dame uit Lochristi, die zonet meer dan 1.700 euro verdiende ten voordele van Make Belgium Great Again. “Die naam past wel bij mij. Ik ben positief ingesteld, en probeer altijd het goede te doen. Dat hoeft niet altijd met grote bedragen, vind ik. Als iedereen een klein beetje geeft, komen we er wel.”

Haar inkomen?

1.766,71 euro per maand.

“Momenteel zijn de bowlingpaleizen gesloten, maar de boekhouding gaat natuurlijk verder, dus ik blijf aan het werk”, vertelt Charity. “Door de coronacrisis vieren mijn man en ik de feestdagen dit jaar ook met z’n tweetjes. En aangezien we zelf geen kinderen hebben, moeten we dus geen cadeaus kopen. Naar aanleiding van een interview op Qmusic doneerde ik al eens 10 euro aan de actie ‘Make 2020 Great Again’, maar we besloten dat we graag meer wouden doen, en dus schreef ik me in voor ‘Verdubbel je Loon’.”

Beste aankoop?

“Mijn beste aankoop is mijn Apple Watch. Daarmee ben ik altijd bereikbaar, wat zowel een voordeel als een nadeel kan zijn”, lacht Charity. “Ik ben heel sociaal ingesteld, en wil er altijd zijn voor iedereen.”

Grootste miskoop?

“Dat moeten wel kleren in een maatje te klein zijn, vrees ik. Dat is typisch iets voor mij: mijn gewicht schommelt heel vaak. Het gebeurt dat ik iets koop met mijn streefgewicht in gedachten, maar er dan uiteindelijk niet in pas.”

Duurste aankoop?

“Onze auto. Het is geen luxewagen, maar een standaard en praktisch tussenmodel”, vertelt Charity. “Helaas staat die wagen nu al een tijdje stil. Ik heb een hersentumor gehad, waardoor ik de wagen moeilijk kan bedienen met mijn rechtervoet. Op dit moment doe ik dus alles met de fiets, tot we de wagen hebben laten aanpassen.”

Wat zou je doen als je ooit de Lotto wint?

“Meteen op reis vertrekken”, aldus een enthousiaste Charity. “Ver en lang. Op roadtrip door de Verenigde Staten, langs de grote steden zoals New York, maar ik zou natuurlijk ook de verschillende kusten bezoeken.”

Maakt geld gelukkig?

“Volgens mij maakt geld niet per se gelukkig, maar het maakt het leven wel gemakkelijker", denkt Charity. “Door in het ziekenhuis te liggen, hecht ik meer waarde aan een goede gezondheid dan aan geld.”

Onder het motto ‘laat deze kerst geen lege doos worden’ wil Make Belgium Great Again een kerstcadeau geven aan kinderen die in ons land in armoede leven. Koop zelf een cadeau voor één van die 466.000 kinderen, en geef hen het signaal dat ook zij erbij horen.

