Chantal gaf al haar vakantiegeld aan een duur cadeau voor haar vriend: “Een maand later maakte hij het uit”

GeldflaterChantal de Boer (33) was net beginnen werken in een schoenenwinkel toen ze voor het eerst vakantiegeld kreeg. 500 euro om precies te zijn. Graag was ze daarmee op reis gegaan, maar ze besloot het aan haar toenmalige vriendje te besteden. Met de volledige som kocht ze hem een versterker voor zijn gitaar. “Maar toen werd hij verliefd op iemand anders...”

Hoeveel vakantiegeld kreeg je?

“Ik was tien jaar geleden net klaar met studeren en had sinds een paar maanden een baan in een schoenenzaak. Omdat ik er net begonnen was, kreeg ik 500 euro vakantiegeld. Dat was voor mij een enorm bedrag.”

Waarom dacht jij dat het een goed idee was om het aan een versterker voor je vriend uit te geven?

“Hij vroeg het me. Hij was gitarist in een rockband. We woonden samen. Hij leefde van een uitkering, ik verdiende niet veel maar had meer geld dan hij. Omdat hij en zijn band zouden gaan toeren, had hij zijn zinnen gezet op een versterker die hij voor 500 euro op Marktplaats had zien staan.”

Eigenlijk kan ik niet precies uitleggen waarom, maar destijds voelde die versterker kopen als een noodzaak. Chantal de Boer

“Je moet begrijpen dat zijn muziek alles voor hem was, veel meer dan een hobby. Ik steunde hem. Van mijn ouders leerde ik die ‘stand by your man’-mentaliteit. Ik stond bij alle concerten vooraan alle liedjes mee te schallen, kookte regelmatig voor de hele band, luisterde urenlang naar hun oefensessies. Eigenlijk kan ik niet precies uitleggen waarom, maar destijds voelde die versterker kopen als een noodzaak.”’

Had je zelf geen plannen waaraan je het graag had willen uitgeven?

“Ons leven stond in het teken van zijn muziek en zijn band. Het was mijn eerste vakantiegeld en ik was best opgewonden dat ik zo’n groot bedrag kreeg. Ik droomde stiekem van een reisje, daar was door ons minimuminkomen nog geen mogelijkheid voor geweest. Ik dacht altijd: reizen doen we later wel. Maar er kwam geen later. Een maand nadat ik die versterker voor hem kocht, maakte hij het uit.”

Hij had de buit binnen en jij kon vertrekken?

“Zo was het niet. We waren al zeven jaar samen en dachten volgens mij allebei dat we voor altijd bij elkaar zouden blijven. Maar hij was verliefd geworden op een fan. Tijdens het toeren kon ik door mijn baan niet altijd mee. Ik merkte dat hij opeens afstandelijker werd en ik vroeg wat er was. ‘Ik wil niet met je verder’, zei hij. ‘Ik ben verliefd op een ander.’ Ik was kapot.”

Heb je het geld voor die versterker niet meteen teruggevraagd?

“Op dat moment was ik totaal niet bezig met geld. Mijn hart was gebroken, dat was veel erger. Ik had niet het idee dat geld terugvragen zou bijdragen aan een minder gebroken hart.”

Hoe kwam je eroverheen?

“Zodra ik ons gezamenlijk huis verliet, mijn baan opzegde en tijdelijk bij een vriendin in een andere stad introk, kwam ik tot inkeer. Binnen een week had ik een andere baan. Ik voelde me kilo’s lichter, niet alleen doordat ik door het liefdesverdriet flink afgevallen was. De zorg voor hem, alle tijd, energie en al dat geld investeren in die stomme band. Het hoefde niet meer!”

Het voelde als bloedgeld. Ik wilde hem, en alles wat hem te maken had, liever zo snel mogelijk vergeten. Chantal de Boer

Heb je nog overwogen je vakantiegeld terug te vragen?

“Die vriendin waarmee ik samenwoonde voor ik mijn eigen huisje kreeg, vond dat ik het moest doen. Ik twijfelde, 500 euro kon ik goed gebruiken om mijn leven op te bouwen. Maar ik deed het niet. Het voelde als bloedgeld. Ik wilde hem, en alles wat hem te maken had, liever zo snel mogelijk vergeten.”

Ben je zelf nog op reis gegaan?

“In de afgelopen tien jaar minimaal twee keer per jaar.”

Wat leerde je ervan?

“Dat ik voor mezelf moet leven. Met mijn huidige vriend verdelen we alle kosten. Ik ben nog steeds een gulle gever maar ik weet nu dat evenwicht een belangrijke basis is in een relatie, ook financieel. Eigenlijk zou ik mijn ex moeten bedanken voor die wijze les.”

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Beging jij er ook een? Of je er vandaag mee kan lachen of toch niet: doe je verhaal door te mailen naar geld@hln.be.

