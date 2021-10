CEO Paul Lembrechts stapt op bij noodlijdende modegroep FNG uit onvrede over verloning

De aandeelhouders verwierpen het loonbeleid van FNG met 92,4 procent tegenstemmen. Volgens het voorstel zou Lembrechts, oud-topman van de VRT, een basisvergoeding krijgen van 1.800 euro per gewerkte dag. Daar zouden nog bonussen kunnen bijkomen, waaronder een “succespremie” als hij een broodnodige kapitaalherziening tot een goed einde zou brengen.

De afkeuring van het vergoedingsbeleid “brengt een ernstig probleem met zich mee”, zei Lembrechts. “Het is mijn verantwoordelijkheid om er mijn conclusies uit te trekken. Als uit de stemming blijkt dat er onvoldoende vertrouwen is om qua remuneratie (verloning, red.) een signaal te geven aan de CEO, dan rest er mij weinig anders dan u hier mee te delen dat ik mijn mandaat als bestuurder en CEO zal neerleggen.”

Onzeker

Lembrechts blijft nog een maand aan boord. De toekomst van FNG is erg onzeker. Na het faillissement van Brantano en andere activiteiten, blijft enkel nog de Zweedse webwinkel Ellos over. Er hangen FNG verschillende miljoenenclaims boven het hoofd en er loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar fraude. De beursnotering is nog steeds opgeschort, en het is niet duidelijk wanneer de handel hervat wordt.

Volledig scherm © Photo News

Over Ellos had FNG een schikking getroffen met de vorige eigenaar. Daarbij werden afspraken gemaakt over een strategische kapitaalherziening. Lembrechts legde de aandeelhouders uit dat een beursgang in Zweden nog steeds een optie is, maar dat het “momentum” daarvoor momenteel tegenzit. “Een eventuele beursgang zal ten vroegste in het voorjaar 2022 kunnen worden gerealiseerd”, zei hij.

Machtiging

De aandeelhouders stemden overigens ook niet in met een machtiging voor de terugkoop van 1,4 miljoen eigen aandelen waarmee de overname van Ellos deels betaald werd. Dat was onderdeel van de dading. Ook de meer algemene machtiging om de komende vijf jaar eigen aandelen in te kopen naar noodzaak, werd niet goedgekeurd.

Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. Na de aandeelhoudersvergadering, die digitaal verliep, verstuurde FNG een mededeling waarin staat dat de raad van bestuur op korte termijn zal samenkomen om te beraadslagen. Verder willen de bestuurders geen commentaar kwijt.