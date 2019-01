CEO jackpot day: “Topmanagers vandaag al evenveel verdiend als gewone werknemer in een heel jaar” ADN

08 januari 2019

10u18

Bron: Belga 24 Geld De topmanagers van de Bel-20-bedrijven hebben vandaag al evenveel verdiend als de gewone werknemer in een heel jaar. Dat becijferde de Franstalige christelijke bediendenbond CNE, die 8 januari daarom omdoopte tot 'CEO jackpot day'.

De CNE baseert zich op de mediane verloning van de CEO van een Bel-20-bedrijf, die in 2017 1,97 miljoen euro bedroeg. Dat is een daling met 5 procent tegenover het jaar daarvoor, maar een stijging met 22,7 procent op drie jaar tijd.

Per werkdag verdiende die CEO dus 7.596 euro. "Aangezien het mediane jaarsalaris van de Belgische werknemer in 2017 43.082 euro bedroeg, verdienen de CEO's van de Bel-20 in 5,67 werkdagen het mediane jaarsalaris van de Belgische werknemer". Het jaar daarvoor verdiende een CEO dat in 5,33 dagen.