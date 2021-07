Centje bijverdienen? Deze sectoren zijn populair voor een bijverdienste

JobsBen je tijdelijk werkloos geweest door corona en wil je graag de financiële schade herstellen? Of ben je het gewoon beu om in je kot te zitten en overweeg je een bijverdienste om meer onder de mensen te komen? Wat de reden ook mag zijn, je bent niet de enige die hier oren naar heeft. Momenteel hebben 206.000 Belgen (4,3 procent) een tweede job. Jobat.be presenteert een greep uit de mogelijkheden.

Kinderopvang of bejaardenhulp

De meeste mensen die kiezen voor een tweede job komen terecht in de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (13,2%). Denk hierbij aan kinderopvang of ondersteuning in een rust- of verzorgingstehuis, in een instelling voor mensen met een mentale handicap of in een ziekenhuis. Als je veel verantwoordelijkheidszin hebt en sociaal bent aangelegd, is dit dé manier om tegelijkertijd bij te verdienen en je steentje bij te dragen aan de samenleving.

Onderwijs

Voel jij je niet helemaal op je gemak in een zorgomgeving, maar werk je wel graag met mensen? Misschien ben je wel thuis in het onderwijs, net als 9,8 procent van de bijverdieners. Bijles geven, helpen op de school van je kinderen, (sport)kampen organiseren of een positie op de muziekschool, de mogelijkheden zijn eindeloos. Al moet je natuurlijk wel over de nodige vaardigheden beschikken om leerstof goed over te brengen of een uitgelaten groep kinderen in toom te houden.

Handel of horeca

Groot- en detailhandel is met 8,3 procent de derde grootste sector voor een bijverdienste. Niet verwonderlijk, want heel wat buurtwinkels en supermarkten zijn steeds op zoek naar versterking. Het grote voordeel hierbij is dat je vaak letterlijk om de hoek aan de slag kan. Bovendien heb je geen specifieke voorkennis nodig, met een sympathieke glimlach en een gezonde dosis motivatie ben je al vertrokken.

Verschaffen van accommodatie en maaltijden staat met 7,3 procent op plaats vier. Werken in een hotel, restaurant of café is immers fysiek best uitdagend en kan doorgaans duren tot in de vroege uurtjes. Maar weet dat je intussen geniet van de uitgelaten sfeer die dan in de lucht hangt.

Zelfstandig vs dienstverband

Zo’n 52,6 procent van de bijverdieners beoefent een tweede job als zelfstandige. Dat brengt heel wat flexibiliteit met zich mee: je kiest zelf je werkuren, je tarieven en je specialisatie. Maar je inkomsten zijn op die manier niet gegarandeerd. Als je geen klanten hebt, komt er niets binnen. Terwijl je misschien wel investeringen hebt gedaan.

Wil je zeker zijn dat je extra werk goed opbrengt, dan is een flexi-job het meest interessant. Het loon dat je zo verdient wordt namelijk niet belast en je moet er geen sociale zekerheidsbijdragen op betalen. Al kan je met zo’n contract alleen aan de slag in de horeca, handelszaken of de schoonheidszorg. Ook moet je daarnaast minstens 4/5 in dienst zijn als werknemer.

Volle pot belastingen betalen, of niet?

Kom je niet in aanmerking voor een flexi-job, dan kan je misschien bijverdienen via een erkend deelplatform. Inkomsten onder de grens van 6.390 euro worden in dat geval belast aan een voordelig tarief van 20%. Nog tot eind 2021 is er eveneens een voordelige regeling voor bijverdiensten in de sportsector.

In andere gevallen krijg je een contract als ‘gewone’ werknemer. Dat betekent dat het loon van je bijverdienste voor de volle pot belast wordt. Hou hier rekening mee, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Lees hier meer over de fiscale gevolgen van twee jobs combineren.

Bron cijfers: Belgisch statistiekbureau Statbel