Centen investeren? Deze vijf dingen moet je weten voordat je start met beleggen

Tip 1: Ken jezelf en je financiële situatie

Hou jezelf een spiegel voor alvorens je begint te beleggen. Ben je iemand die alle risico’s schuwt en bij de minste koersterugval panikeert, dan zijn de aandelenmarkten waarschijnlijk minder je ding of opteer je best voor de meest defensieve beleggingsproducten. Zorg er altijd voor dat je over een mooie spaarbuffer voor onverwachte uitgaven beschikt. Beleg dus nooit geld dat u mogelijk snel nodig zult hebben.

Lees ook: Starten met beleggen maar onzeker? Deze spaarbuffer moet je zeker achter de hand houden

Tip 2: Leg niet al je eieren in hetzelfde mandje

De aandelenmarkten etaleren al een tijdje een grote volatiliteit. Technologieaandelen en -fondsen boekten jarenlang zeer knappe resultaten, maar kennen nu ook een grillig koersverloop. Meer defensieve aandelen, bijvoorbeeld van bedrijven die essentiële diensten bieden of basisgoederen produceren, zijn doorgaans beter bestand tegen de gevolgen van mondiale onzekerheid. Het is ook niet raadzaam al je centen op één bedrijf in te zetten. Wanneer het management in opspraak komt of een crisis die onderneming in het hart raakt, kunnen de gevolgen wel eens heel pijnlijk blijken. Een spreiding tussen sectoren en activiteiten, aandelen en obligaties en verschillende munten laat u toe om schokken beter op te vangen.

Tip 3: Kies tussen zelf beleggen of een begeleiding door experts

Beschikt je zelf over affiniteit met de beurswereld of ben je bereid er zelf tijd en kennis in te investeren? Dan ben je misschien wel best af bij een beleggingsplatform of online broker. Het aanbod is bij de meeste spelers ruim en de instapkosten liggen doorgaans een stuk lager dan wanneer je via uw huisbank instapt. Verschillende grootbanken bieden ook zelf dergelijke beleggingsplatformen. Onder meer Bolero van KBC en RE=Bel van Belfius behoren tot die categorie.

Daarnaast bieden brokers ook slimme beleggingsassistenten, die de klant op basis van zijn profiel adviseren. Lucy van BNP Paribas Fortis en Matti van Bolero (KBC) gelden als voorbeelden. Voor wie zelf niet over de nodige kennis of tijd beschikt, helpt de beleggingsadviseur van je bank je in het kantoor of online op weg. Ga er wel vanuit dat niet elke bankmedewerker per definitie een specialist ter zake is en dat ook begeleiding door een echte expert je geen garantie op succes biedt. Zelfs de meest ervaren en gelauwerde beursanalisten slagen er niet altijd in om de evoluties op de aandelenmarkten exact te voorspellen en te doorgronden.

Lees ook: Wil je beleggen maar heb je weinig kennis van de aandelenmarkt? Dit zijn de opties

Tip 4: Hou de kosten in het oog

Instapkosten, beheerskosten, beurstaks, uitstapkosten … Het lijstje met kosten dat het rendement van je belegging kan afromen, is uitgebreid. Wees dus zeker kritisch wanneer je bank een beleggingsfonds voorstelt en pols eventueel naar alternatieven zoals ETF’s met een lager kostenplaatje. Om te beleggen heb je doorgaans ook een effectenrekening nodig. Dat is een rekening waarop je aandelen, fondsen, obligaties en fondsen beheert. Het openen van een effectenrekening is bij de meeste banken gratis. Wel rekenen de banken of beursmakelaars vaak kosten aan zodra je een effectenrekening hebt geopend. Het loont dus ook om de kosten van effectenrekeningen naast elkaar te leggen. Vergelijk hier de kosten van verschillende effectenrekeningen.

Tip 5: Hanteer een langetermijnvisie en blijf geduldig

‘Time in the market beats timing the market’, luidt het bekende gezegde in de beurswereld. Door te beleggen op een lange termijn word je minder blootgesteld aan de gevolgen van een slechte beursperiode. De aandelenmarkten vielen bij het begin van de coronacrisis bijvoorbeeld stevig terug, maar herstelden zich nadien in sneltempo. Wie zijn aandelen in de lente van 2020 verkocht, zal zich die actie dus waarschijnlijk beklaagd hebben.

Lees ook op Spaargids.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be. Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.