Celina verdubbelt dankzij gitaar haar loon bij Qmusic: zoveel verdient ze als deeltijds kledingverkoopster

Ze wist in de laatste seconden nog te zeggen dat een gitaar zes snaren heeft. Dankzij die muziekkennis mag verkoopster Celina Ottenburgs (27) straks € 1277,11 extra op haar bankrekening schrijven. De jonge mama uit Tongeren werd zo de tweede winnares van ‘Verdubbel Je Loon in 60 Seconden’ op Qmusic.

Wie is zij?

• Celina Ottenburgs (27) uit Tongeren

• Woont samen met haar vriend

• Twee kinderen: een dochter van 3,5 jaar en een zoontje van 15 maanden

• Deeltijds verkoopster bij kledingzaak Bel&Bo in Sint-Truiden

Haar inkomen

• € 1277,11 euro netto per maand

Sinds ze 7 jaar geleden van de schoolbanken kwam, is Celina een gepassioneerd kledingverkoopster. Dat doet ze sinds het begin al deeltijds. “Ik ben in het begin deeltijds beginnen werken in de kledingzaak - 24 uur per week - en na verloop van tijd wou ik gerust meer uren doen. Maar toen kwamen de kindjes en nu heb ik zowel tijd voor hen als voor mijn job. Nu zou ik het niet meer anders willen. Voor het aantal uren dat ik werk, vind ik mijn loon dan ook zeker correct.”

Beste aankoop?

“Dat is zonder twijfel ons huis, daar wonen we nu al 4,5 jaar zeer gelukkig met ons gezin. Mijn vriend en ik waren nog maar een halfjaar samen toen we het huis kochten, maar het voelde juist en die beslissing is dus goed uitgedraaid. We hebben ook maar een klein beetje moeten verbouwen, voor de rest was het huis zo goed als instapklaar.

Grootste miskoop?

“Dat moet een stofzuiger zonder zak geweest zijn. Het toestel kostte 85 euro, maar dat zoog het vuil helemaal niet weg (lacht). Zeker met kleine kinderen in huis was dat natuurlijk niet zo aangenaam, we hebben hem dan ook snel vervangen.”

Duurste aankoop?

“Zoals bij de meeste mensen waren dat natuurlijk het huis en de auto, maar daarnaast hebben we ook een dure, maar goede boxspring gekocht.”

Wat als je de Lotto wint?

“Dan zal ik heel veel uitdelen aan mijn familie en vrienden, maar ook enkele goede doelen steunen. Al hebben mijn man en ik wel een grote droom. Als we de kans zouden krijgen, verhuizen we met ons gezin naar de Portugese Algarve en openen we er een bed & breakfast. We zijn daar 2 jaar geleden op vakantie geweest en voelden er ons zo thuis dat die droom toen ontstaan is.”

Maakt geld gelukkig?

“Mijn vriend en ik zijn allebei opgegroeid met niet zoveel mogelijkheden en hebben ons samen opgewerkt. Maar natuurlijk was dat allemaal makkelijker geweest als we iets meer middelen hadden. Geld maakt volgens mij dus niet gelukkig, maar wel gelukkiger.”

