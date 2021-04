CD&V-Kamerlid pleit voor ‘pensioensplit’ om komaf te maken met pensioenkloof

Ondanks allerlei initiatieven verdienen mannen en vrouwen in ons land niet even veel. Het verschil tussen het gemiddelde loon van mannen en vrouwen bedraagt op dit moment nog altijd 21 procent. Die loonkloof zet zich na de loopbaan verder en wordt zelfs nog groter: de pensioenkloof bedraagt hier bijna 32 procent, wat boven het Europees gemiddelde van net geen 30 procent ligt. Dat betekent ook dat vrouwen een grotere kans hebben om na hun pensioen met armoede en sociale uitsluiting geconfronteerd te worden.

De redenen achter die genderpensioenkloof zijn gekend. Vrouwen werken gemiddeld 5,6 jaar minder lang dan mannen, ze gaan vaker deeltijds werken of nemen tijdskrediet op om zorgtaken thuis op zich te nemen. Daarnaast werken ze vaker in sectoren met lagere lonen of zonder mogelijkheid om te sparen voor een aanvullend pensioen. Zeker voor alleenstaande gepensioneerde vrouwen is het op die manier moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.