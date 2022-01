Card Stop heeft nieuw nummer: vanaf vandaag bellen zonder bijkomende kosten

Wie zijn bankkaart al eens kwijtspeelde of het slachtoffer werd van diefstal of fraude, zal niet langer extra kosten moeten betalen om Card Stop te bereiken. Door een nieuwe, regulier telefoonnummer te gebruiken, 078 170 170, komt de kost nu neer op het tarief van een gewoon telefoongesprek. Dat verduidelijkt minister van Telecom Petra De Sutter (Groen), die de wijziging doorvoerde via nieuwe telecomwetgeving. “Extra betalen om te verhinderen dat criminelen met je gestolen bankkaart geld afhalen, dat is de wereld op zijn kop”, zegt ze. “Die aanpassing is nodig, want als je enkele minuten aan de lijn hing liep de telefoonrekening al aardig op. Card Stop bellen is niet hetzelfde als bijvoorbeeld tickets bestellen via de telefoon.”

Bankenfederatie Febelfin is tevreden met de wijziging. “Card Stop vormt een essentiële factor in de strijd tegen fraude en diefstal en dus is het belangrijk dat het nieuwe nummer zoveel mogelijk mensen bereikt”, zegt CEO Karel Baert. In samenwerking met de FOD Economie volgt daarom de komende maanden een breed opgezette campagne om het nieuwe nummer te promoten. Om een vlotte overgang mogelijk te maken, blijft het oude nummer (070 344 344) nog een aantal jaar in werking. Uit cijfers uit 2021 blijkt dat het oude nummer intussen goed ingeburgerd was. Volgens Febelfin ontving Card Stop dat jaar ruim 820.000 oproepen. Het merendeel daarvan vond plaats tijdens de zomer, wanneer mensen hun kaart verliezen of vergeten (68%). Een kwart van de oproepen gebeurde vanwege oplichting via het internet, de overige waren het gevolg van diefstal (8%). Het nieuwe nummer blijft net als het oude de klok rond beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. (TA)