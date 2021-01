“Canadezen zien af van overname Carrefour”

Couche-Tard is een Canadese uitbater van buurtwinkels in Canada, maar ook in de VS en in Europa. De groep bevestigde enkele dagen geleden dat het "verkennende gesprekken" had opgestart over een "vriendschappelijke transactie". De Canadezen waren bereid om een bedrag te bieden van ongeveer 20 euro per aandeel Carrefour, waarmee ze ruim 16,4 miljard euro over hadden voor de Franse supermarktketen.