Bungeejumpen, paragliden of klimmen op vakantie: komt je verzekering tussen bij een ongeval?

Aan de onderhandelingstafel horen verzekeraars niet graag het woord bungeejumpen uit de mond van een potentiële verzekeringnemer. De meeste verzekeraars keren dan ook geen schadevergoeding uit na ongevallen bij bungeejumpen.

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die je aangaat als waarborg voor een lening. Wie kiest voor een krediet kan een verzekering afsluiten om zijn of haar partner, erfgenamen of naaste familieleden bij overlijden te beschermen. Overlijd je voordat je krediet helemaal is terugbetaald, dan betaalt de verzekering het schuldsaldo van je lening of een gedeelte ervan terug aan de kredietverlener. Een schuldsaldoverzekering biedt soms ook de mogelijkheid tot een verzekering van invaliditeit.

In de voorwaarden van de meeste van die schuldsaldoverzekeringen staan dodelijke ongevallen na het uitoefenen van extreme sporten bij de uitgesloten risico’s. En daaronder valt ook bungeejumpen. Onder meer Ethias, Afi Esca, Assurex en Elantis maken expliciet melding van bungeejumpen bij de uitsluitingen.

Levensverzekering

Bungeejumpen is ook taboe bij de meeste levensverzekeringen. Zoals bij een schuldsaldoverzekering en andere verzekeringen, ben je voor het afsluiten van een levensverzekering verplicht alle relevante informatie aan je verzekeraar mee te delen. Twijfel je of de informatie relevant is voor je levensverzekering, dan kun je dat beter aan je verzekeraar vragen.

In het geval van bungeejumpen zijn de meeste verzekeringen duidelijk: de sport is opgenomen bij de uitsluitingen die vernoemd zijn in de algemene of de bijzondere voorwaarden. AG Insurance windt daar bijvoorbeeld geen doekjes om. Dit is een letterlijke passage in de voorwaarden: “De waarborg overlijden dekt niet: overlijden als gevolg van parachutespringen, bungeejumpen of het gebruik van een deltavlieger, ULM-vliegtuig of zweefscherm…”

Hospitalisatieverzekering

Er zijn altijd uitzonderingen, maar ook hospitalisatieverzekeringen sluiten extreme sporten uit. “Uitsluitingen voor sportbeoefening met een verhoogd risico: basejump, alpinisme, bobslee, canyoning, zweefvliegen, diepzeeduiken, downhill, bungeejumping, horseball, ijsklimmen, autorace, motorrace, speedboatrace, paragliding, parasailing, parapente, rafting, rodelen, skispringen, acrobatische ski, buitenpisteski, buitenpistesnowboard, speleologie, ULV (ultra lichte vliegtuigen, red.), parachutespringen, gevechtssport, zweeftoestel, kitesurfen, carsurfing, cart surfing.” Met die tekst schept het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds meteen klaarheid.

Persoonlijke ongevallenverzekering

Wie regelmatig aan bungeejumping doet, moet er rekening mee houden dat de kans groot is dat zijn of haar persoonlijke ongevallenverzekering de sport niet dekt. Dat is onder meer het geval bij AXA en AIG. Deze verzekering biedt je bescherming bij ongevallen in je privésfeer. Dankzij zo’n verzekering ben je gedekt voor ongevallen thuis, in je tuin, tijdens het sporten of als je een hobby beoefent. Maar extreme sporten vallen dus uit de boot.

Reisbijstandsverzekering

Ook reisbijstandsverzekeringen doen vaak afstand van gevaarlijke sporten als het op de dekking van risico’s aankomt. “Enkele gevaarlijke sporten zijn uitgesloten. Denk hierbij aan skischansspringen, bungeejumping of speleologie”, lezen we over de reisverzekeringen bij Atacama. Bij Argenta geldt dezelfde beperking voor onder meer het verzekeringspakket dat gelinkt is aan de Golden-kredietkaart. De verzekeraar plaatst speleologie, rafting, canyoning, bungeejumping en diepzeeduiken bij de uitsluitingen.

Trek je erop uit? In deze gevallen is een reisbijstandsverzekering wél nuttig.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.