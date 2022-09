Budget voor sigaretten beleggen in plaats van oproken? Dat levert je na 30 jaar ruim 100.000 euro op

Spaargids.beStoppen met roken biedt niet alleen voordelen voor je gezondheid, het is ook een opsteker voor je portemonnee. Je bespaart op de kostprijs van sigaretten en behaalt met je niet-uitgegeven centen mogelijk een mooi beleggings- en spaarrendement. Bovendien dwing je bij de bank een goedkopere schuldsaldoverzekering af. Spaargids.be rekent uit hoeveel geld stoppen met roken je precies kan opleveren.

Wie zijn of haar dagelijkse tien sigaretten links laat liggen, bespaart op een horizon van dertig jaar in totaal ruim 45.000 euro. Voor de belegger loopt het voordeel met wat meeval zelfs op tot meer dan 100.000 euro. Dat blijkt uit een simulator van vergelijkingssite Independer.nl.

Hoeveel geld bespaar je wanneer je dertig jaar lang niet (meer) rookt?

Het vertrekpunt is een kostprijs van 0,41 euro per sigaret. Kan je gedurende dertig jaar aan de verleiding van het roken weerstaan, dan spaar je 44.895 euro uit. Al zal het voordeel, gezien de regelmatige prijsstijgingen van sigaretten, in werkelijkheid nog hoger liggen. Deze simulatie houdt daarnaast geen rekening met het effect van de inflatie.

Hoeveel geld bespaar je wanneer je jouw rookbudget omzet in een spaarbudget?

Bij de wettelijk vastgelegde minimumrente beloont de bank je jaarlijks met 0,11 procent intrest. Wanneer je dertig jaar je tien sigaretten per dag links laat liggen, heb je in dat geval 45.669 euro bespaard. Dat bedrag omvat in totaal 774 euro intrest. Sommige banken bieden echter een hogere rente op hun spaarboekjes aan, waardoor je uitgespaarde geld nog meer kan opleveren. Bekijk hier de beste spaarrentes van het moment.

Hoeveel geld spaar je wanneer je je rookbudget omzet in een beleggingsbudget?

Wanneer je je budget voor sigaretten investeert in beleggingen, kan dat misschien nog meer opleveren. De simulator gaat uit van een jaarrendement van 5 procent, wat de voorbije jaren realistisch bleek, maar gezien de negatieve beursontwikkelingen van de voorbije maanden allerminst een zekerheid vormt. Kapitaalverlies behoort daarbij uiteraard ook tot de mogelijkheden. Slagen de beurzen er evenwel in dat ritme van 5 procent op jaarbasis te behalen, dan levert stoppen met roken je na dertig jaar liefst 103.861 euro op. Vergelijk hier de verschillende beleggingsfondsen en bekijk waar jouw rookbudget het meeste opbrengt.

Schuldsaldoverzekering: tot 811 euro duurder voor rokers

En dat is nog niet alles. Je rookgewoontes beïnvloeden ook het bedrag dat je betaalt voor je schuldsaldoverzekering. Die verzekering zorgt ervoor dat de bank, bij het overlijden van de kredietnemer, het resterende openstaande deel van het woonkrediet recupereert. De verzekeraar bepaalt zijn tarief aan de hand van een aantal parameters, waarmee hij inschat hoe groot het risico is dat je gedurende de looptijd van de lening overlijdt. Naast het kredietbedrag en de looptijd spelen ook persoonlijke aspecten een rol, zoals de leeftijd van de te verzekeren persoon, het eventuele rookgedrag en bestaande gezondheidsproblemen. Verzekeraars zien in rokers een toegenomen risico op voortijdig overlijden, waardoor ze vaak hogere premies aanrekenen.

Om de impact te duiden, voerden we volgende simulatie uit op de website van verzekeraar BNP Paribas Cardif. Het uitgangspunt is een lening van 100.000 euro met een looptijd van twintig jaar en een intrestvoet van 2,5%. Voor een verzekerde roker van dertig jaar bedraagt de jaarpremie 98,68 euro, tegenover 80,91 euro voor een niet-roker. Je betaalt als roker aan het einde van de rit dus 355,40 euro meer. Bij een verzekerde roker van veertig jaar bedraagt de jaarpremie 188,31 euro, tegenover 147,73 euro voor een niet-roker. Het verschil loopt in dat geval op tot 811,60 euro.

Tip: Roker of geen roker: Bekijk hier de beste tarieven van 10 aanbieders van schuldsaldoverzekeringen

Wat als je tijdens de looptijd van de schuldsaldoverzekering start of stopt met roken?

De bank bepaalt haar tarieven aan het begin van de looptijd en houdt daarbij dus rekening met je rookpatroon op dat moment. Wanneer je later nog start met roken, zal er geen automatische aanpassing (lees: prijsverhoging) plaatsvinden. Voor wie de sigaret uit zijn leven bant, verschilt de aanpak van bank tot bank. Eén mogelijkheid bestaat erin je bestaande polis stop te zetten en een nieuwe af te sluiten voor het nog uitstaande bedrag. Een aanpassing van je huidige contract is eveneens een optie. In beide gevallen zal je wel moeten aantonen dat je minstens een jaar bent gestopt met roken.

Rookbudget beleggen? Bekijk hieronder welke beleggingsplannen jouw bank aanbiedt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.