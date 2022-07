Btw-verlaging op stroom verlicht vooral factuur van allerrijksten

Mijnenergie Heel warm en zonnig weer zorgt ervoor dat zonnepane­len minder produceren én uitvallen: dit kan je doen als consument

Komende week verwachten we temperaturen ruim boven de 30 graden Celsius. Dat blijkt eerder een vloek dan een zegen voor je zonnepanelen. Die wekken tijdens hete dagen een pak minder energie op. Daarnaast vallen panelen in verschillende regio’s steeds vaker uit door een overbelasting van het elektriciteitsnet. Netbeheerder Fluvius kreeg daar dit jaar al 1.300 klachten over. Hoe komt dat? En wat kan je daartegen doen? Mijnenergie.be adviseert.

14 juli