Btw-omwenteling in vastgoed gaat niet door ib

05u30

Een leegstaande winkel. Geld De grote hervorming waarmee de federale regering de vastgoedsector wilde ondersteunen, is afgevoerd. Dat berichten De Standaard en L'Echo vandaag. Alleen voor grote opslagruimtes komt er een soepelere regeling.

De verhuur van bedrijfspanden is vandaag vrijgesteld van btw, maar dat leidt er ook toe dat verhuurders de btw op de bouw of renovatie niet kunnen aftrekken, met hogere huur­prijzen als gevolg. De regering wou verhuurders de kans geven om toch onder het btw-stelsel te vallen, maar omdat er discussie bleef over de kostprijs, is de maatregel nu afgevoerd. Alleen gebouwen met minder dan vijftig procent kantoorruimte vallen onder het btw-stelsel. Dat beperkt de maatregel tot de logistiek en distributiesector.