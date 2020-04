Brusselse beurs zet herstel voort ADN

08 april 2020

18u17

Bron: Belga, ANP 0 Geld De Brusselse beurs blijft het herstelpad volgen. De Bel20-index dikte woensdag bijkomend 0,72 procent aan tot 3.055,32 punten.

Aperam voerde de indexwaarden aan. De producent van roestvrij staal klom 4,82 procent tot 22,20 euro. Het concern haalt voordeel uit de hogere heffingen die de Europese Unie legt op de import van goedkope productie uit onder meer China.

Colruyt snelde 3,48 procent hoger tot 54,66 euro. De warenhuisgroep bereikte een akkoord met zijn werknemers over coronacompensaties. Ze krijgen extra verlofdagen en maaltijdcheques. Telenet won 2,56 procent bij een slotkoers van 35,24 euro. De telecom- en mediagroep kan profiteren van betere groothandelstarieven als meer concurrenten van zijn netwerk gebruikmaken dan eerst gedacht.

Elders in Europa overwegend verliezen

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een kleine plus de dag uitgegaan, na het grootste deel van de dag in de min te hebben gestaan. Elders in Europa waren overwegend nog wel verliezen te zien, al waren die minder groot dan eerder op de dag. Beleggers verschoven hun aandacht weer naar de negatieve economische impact van de pandemie, na het optimisme over een mogelijke afvlakking van het coronavirus.

Geen akkoord bij eurolanden

Ook verwerkten de markten het nieuws dat de eurolanden na lang overleg nog geen akkoord hebben bereikt over een economisch steunpakket. De ministers van Financiën van de eurolanden, de zogenoemde Eurogroep, wisten geen akkoord te bereiken over een noodpakket van 540 miljard euro. Vooral Nederland en Italië willen niet wijken van hun posities over euro-obligaties en het Europese noodfonds ESM. Het overleg wordt donderdag voortgezet.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 500,71 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 680,81. De beurs in Parijs steeg met 0,1 procent, Parijs en Londen daalden tot 0,5 procent. Milaan leverde 0,2 procent in. De euro was 1,0863 dollar waard, tegen 1,0883 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent duurder op 24,53 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 32,32 dollar per vat.

Wall Street opent met plussen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met plussen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers lijken desondanks terughoudend te zijn, door berichten dat het aantal doden door het coronavirus in de Verenigde Staten sterk is gestegen, na eerder optimisme over een afvlakking van de pandemie. Verder blijft de prijzenoorlog in de oliesector het sentiment mede bepalen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,9 procent hoger op 22.857 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 2.688 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,2 procent tot 7.984 punten.