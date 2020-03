Brusselse beurs al voor derde opeenvolgende dag in herstelmodus ADN

20 maart 2020

18u36

Bron: Belga, ANP 1 Geld De Brusselse beurs verkeerde vrijdag al voor de derde opeenvolgende dag in herstelmodus. De Bel20-index dikte maar liefst 5,14 procent aan tot 2.771,49 punten. Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank had laten verstaan dat ze het nodige zou doen om de economische impact van de coronacrisis te beperken.

Van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter, gingen er vijftien hoger. De grootste dagwinsten waren voor AB InBev (+ 14,40 procent tot 40,00 euro), WDP (+ 11,63 procent tot 19,64 euro), ING (+ 11,12 procent tot 4,97 euro), KBC (+ 10,19 procent tot 47,27 euro) en Barco (+ 9,65 procent tot 120,40 euro). Telenet steeg 4,49 procent tot 31,18 euro.

Koersborden groen

Ook elders in Europa kleurden koersborden groen. De Amsterdamse AEX-index ging met winst de handel uit, daarmee zette de graadmeter zijn voorzichtige opmars van een dag eerder voort. De index sloot de sessie uiteindelijk 2,2 procent hoger op 431,98 punten. De MidKap kreeg er 3,7 procent bij tot 597,49 punten. Frankfurt steeg 3,7 procent. De Duitse regering wil volgens tijdschrift Der Spiegel een noodfonds opzetten van 500 miljard euro om bedrijven te helpen. Parijs dikte 5 procent aan en Londen won 0,5 procent.

Olieprijzen

Een vat Amerikaanse olie kostte na een eerdere opleving nu 4,2 procent minder op 24,16 dollar en Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 28,24 dollar per vat. Donderdag lieten de olieprijzen de grootste stijging ooit zien, nadat de Amerikaanse president Donald Trump liet weten in te willen grijpen in de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland.

De euro was 1,0673 dollar waard, tegen 1,0687 dollar een dag eerder.

De steunpakketten van centrale banken en nationale overheden om de economische impact van de coronacrisis te verzachten, gaven beleggers vrijdag duidelijk een sprankje hoop. De Europese beurzen lieten deze week opnieuw wilde koersschommelingen zien.

