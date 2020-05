Brussels Airlines ontkent dat het volgende week 11 miljoen euro rood zal staan RL

14 mei 2020

23u47

Bron: Belga 0 Geld Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ontkent donderdagavond dat haar kasreserve op 20 mei, volgende week woensdag, 11 miljoen euro in het rood zal staan. Het bedrijf spreekt van "volledig valse informatie".

Volgens een document dat werd overgemaakt aan de FOD Werkgelegenheid in het kader van de wet-Renault en dat Belga kon inkijken, zal Brussels Airlines op 20 mei een negatieve kasreserve van 11 miljoen euro hebben. Over het volledige jaar verwacht het bedrijf een tekort aan liquiditeiten van 290 miljoen euro.

Kaspositie zal wel ‘kritiek niveau’ bereiken

"Deze informatie is niet alleen volledig onjuist, ze schaadt ook ernstig de reputatie van de maatschappij", zegt Brussels Airlines in een reactie. Het bedrijf stelt wel dat de kaspositie "eind mei een kritiek niveau zal bereiken", maar benadrukt dat het "sinds het begin van de coronacrisis alle nodige maatregelen neemt om haar kaspositie maximaal te beschermen door de uitgaven te beperken". "Een negatieve kaspositie is helemaal niet te verwachten tegen 20 mei", benadrukt de luchtvaartmaatschappij.

