Brusselaars kunnen nog maar kiezen uit 3 energieleveranciers (Vlamingen uit 15)

Verschillende spelers haakten de voorbije jaren af of lieten Brussel meteen gewoon links liggen. Nu Octa+ en Mega Brussel verlaten, resten er nog drie leveranciers: Lampiris , Energie2030 en Engie . Door het beperkte aantal aanbieders, geniet de consument minder keuzemogelijkheden en misloopt hij mogelijk goedkopere tarieven van leveranciers die niet (langer) in Brussel aanwezig zijn. Ter vergelijking: een Vlaams gezin maakt zijn keuze vandaag uit een vijftiental stroomleveranciers.

De spelregels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillen ook van de regelgeving in de andere gewesten. Het blijkt er bijvoorbeeld moeilijker om stappen tegen wanbetalers te ondernemen. In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië, wordt er in Brussel ook geen budgetmeter geïnstalleerd, maar geldt het systeem van een vermogensbegrenzer.